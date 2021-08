Coronavirus: informaron seis fallecimientos y 263 nuevos casos detectados en Formosa

Compartir

Ayer al mediodía, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, seis personas fallecieron y 263 fueron diagnosticadas con coronavirus en la provincia de Formosa.

Se trata de dos vecinos de Formosa: Francisco de 56 años y Marcos de 31 años; dos vecinos de Pirané: Luis de 83 años y Juan de 72 años; un vecino de Las Lomitas: Dante de 66 años; y un vecino de Misión Tacaaglé: Luis de 71 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En las últimas 24 horas se han realizado 6.511 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 263 de ellos resultados POSITIVOS a coronavirus, con el 4,1% de positividad), en personas de entre 2 meses y 91 años de edad, correspondiendo a Formosa: 88 (47 consultas por síntomas, 27 contactos estrechos, 10 por búsqueda activa, 2 consultas por egreso, 2 controles por internación); Las Lomitas: 18 (8 por búsqueda activa, 6 contactos estrechos, 4 consultas por síntomas); Pozo del Mortero: 13 (11 contactos estrechos, 2 consultas por síntomas); El Potrillo: 11 (5 contactos estrechos, 3 por búsqueda activa, 3 consultas por síntomas); Laguna Yema: 11 (7 contactos estrechos, 4 consultas por síntomas).

En Pirané: 10 (6 contactos estrechos, 4 por búsqueda activa); Villa Dos Trece: 9 (8 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas); Palo Santo: 8 (6 contactos estrechos, 2 consultas por síntomas); Herradura: 8 (5 consultas por síntomas, 3 contactos estrechos); Laguna Blanca: 8 (4 por búsqueda activa, 3 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas); Pozo del Tigre: 8 (5 contactos estrechos, 2 por búsqueda activa, 1 consulta por egreso); Ibarreta: 7 (5 contactos estrechos, 2 consultas por síntomas); Misión Laishi: 6 (4 por búsqueda activa, 2 contactos estrechos); Estanislao del Campo: 6 (5 consultas por síntomas, 1 contacto estrecho); Laguna Naineck: 6 (5 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa); El Quebracho: 6 (por búsqueda activa); El Colorado: 6 (3 contactos estrechos 3 por búsqueda activa); Clorinda: 5 (4 consultas por síntomas, 1 contacto estrecho); El Espinillo: 5 (4 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas).

En Loma Monte Lindo: 4 (2 contactos estrechos, 2 consultas por síntomas); Villafañe: 2 (1 contacto estrecho, 1 consulta por síntomas); General Mansilla: 2 (1 contacto estrecho, 1 por búsqueda activa); General Belgrano: 2 (1 contacto estrecho, 1 por búsqueda activa); Comandante Fontana: 2 (consultas por síntomas); Mojón de Fierro: 1 (consulta por síntomas); Gran Guardia: 1 (contacto estrecho); Misión Tacaagle: 1 (contacto estrecho); Riacho He He: 1 (consulta por síntomas); Villa Escolar: 1 (contacto estrecho); Ingeniero Juárez: 1 (por búsqueda activa); Siete Palmas: 1 (consulta por síntomas); Tres Lagunas: 1 (por búsqueda activa); Buena Vista: 1 (contacto estrecho); y tres ingresos desde otras jurisdicciones: 1 de Santa Fe, 1 de Corrientes y 1 de Provincia de Buenos Aires; uno de ellos decidió retirarse por no aceptar el protocolo provincial para casos positivos.

Además, este jueves se dará de alta médica a 232 pacientes recuperados que corresponden a 29 localidades de la provincia.

Los datos acumulados de la provincia al 5 de agosto de 2021, son: total casos diagnosticados: 58.675; total pacientes recuperados: 54.551; casos activos: 2.994; fallecimientos por coronavirus: 1.080; casos en tránsito con egreso de la provincia: 50; cantidad de test realizados a la fecha: 910.514 con el 6,44% de positividad acumulada.

Controles

Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes: ingresos de camiones de carga: 790; ingresos a la provincia: 589 vehículos y 1.092 personas; control en la vía pública: 7.668 personas y 3.875 vehículos; infracciones: 3 vehículos y 24 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; fiestas privadas intervenidas: 1.

Más de cien mil personas

inoculadas en 15 días

Por último, el Consejo indicó que, en los últimos 15 días se vacunaron, en la provincia de Formosa, más de 100 mil personas para protegerse contra el Covid-19, ya sea con primera dosis o bien completando el esquema de vacunación. “Con este acelerado ritmo ya hemos superado las 466.000 dosis aplicadas hasta este momento”, señaló.

Asimismo, el organismo sostuvo que esta campaña de vacunación, que es la más grande de nuestra historia, demanda un despliegue territorial extraordinario que solamente es posible a partir de la planificación estratégica prevista con criterios epidemiológicos, y gracias al enorme esfuerzo y compromiso que demuestran las miles de personas que trabajan diariamente para hacer llegar las dosis a cada formoseño y formoseña.

“Expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento al personal de salud, de seguridad, de tareas logísticas de distintos organismos del estado provincial, al personal de los municipios y a los voluntarios militantes por la salud y la vida. La tarea de amor y cuidado que están desarrollando diariamente en resguardo de la salud y la vida de la población, quedará grabada en la memoria y en el corazón del pueblo formoseño”, concluyó.

