Coronavirus: instan al personal de salud a realizar los test en pacientes ante el primer síntoma compatible

En un nuevo parte de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el médico infectólogo, Julián Bibolini, instó al personal de salud de toda la provincia a realizar los test de detección de COVID en pacientes que presenten cualquier síntoma compatible con dicho virus.

“Hay pacientes que nos dijeron que consultaron tempranamente, pero se toman otras conductas y no se inicia o no se descarta inicialmente el coronavirus”, indicó; y agregó: “por lo tanto, le hablo al personal de salud y también al paciente: exíjale que, si tiene algún síntoma, uno sólo compatible con coronavirus que le pida el estudio y descarte que sea COVID”.

En ese sentido, el especialista explicó que, si un paciente presente fiebre, “por más que sea sólo fiebre”, debe pedir el test para descartar el diagnóstico de coronavirus; “lo mismo con el dolor de garganta”

“No toda fiebre o dolor de garganta es coronavirus, pero ante una pandemia hay que descartar primero eso, por lo tanto, a todo personal de salud o paciente que consulta, pidan que se haga lo necesario para descartar ese diagnóstico”, reiteró.

Y remarcó: “porque el diagnóstico temprano nos permite, no sólo atender tempranamente a esa persona, sino hacer los bloqueos necesarios, cuantos más bloqueos podamos hacer, más posibilidad que no se disemine masivamente y nos da tiempo que nos empiecen a llegar el resto de las vacunas”.

En esa misma línea, Bibolini aseveró que las vacunas “van a llegar” y que “estamos muy cerca de completar nuestro objetivo, pero que todavía faltan semanas e inclusive meses para cumplirlo”.

“Necesitamos el último esfuerzo y esperar las vacunas para que no se nos desmadre la situación que, muy bien, casi perfecto, estuvimos haciéndolo hasta ahora. Por lo tanto, pedimos que consulten y se hagan los estudios”, manifestó.

Estado de salud

de los pacientes

En otro orden, Bibolini brindó el parte de salud de los 108 pacientes con diagnóstico de infección por el COVID 19, que se encuentran internados en el Hospital Evita, en algún Centro de Atención Sanitaria (CAS) o en su domicilio, principalmente en Clorinda y Formosa Capital.

“De ese total, hay 42 que están en el Hospital Interdistrital Evita, de ellos 10 permanecen en Unidad de Terapia Intensiva y siete necesitan asistencia respiratoria mecánica por ser cuadros más graves y algunos, inclusive, críticos”, detalló; y resaltó: “tienen pronóstico reservado porque es difícil saber cómo van a evolucionar”.

Las otras tres personas internadas en terapia manifiestan síntomas moderados de coronavirus, no necesitan asistencia respiratoria mecánica, pero sí un seguimiento “un poco más estricto”, por su complejidad.

“En la sala general hay algunos moderados, pero menos, y con buena evolución al igual que los leves y asintomáticos. Así también aquellos que están en los otros CAS o en domicilio, con buena evolución, seguimiento médico y de enfermería”, concluyó el profesional.

