Coronavirus: la Conmebol suspendió partidos de Copa Libertadores de la próxima semana

La Confederación Sudamericana tomó la decisión de suspender los partidos de la Copa Libertadores pautados para la semana del 15 al 21 de marzo por la pandemia de coronavirus. La determinación fue informada por la Conmebol a través de sus redes sociales, luego de haberles enviado una carta con los argumentos a los clubes participantes.

“Comprometida con la prevención del COVID-19, ante el riesgo de expansión del mismo, y en salvaguarda de los jugadores, cuerpo técnico, delegados, árbitros, dirigentes, prensa e hinchas, ha tomado la decisión de suspender los encuentros de la Conmebol Libertadores 2020 de la semana del 15 al 21 de marzo”, reza el comunicado.

“En las próximas semanas se estarán remitiendo los ajustes en el calendario. Pedimos a los clubes que guarden las debidas diligencias a efectos de evitar la propagación del virus, y realicen los protocolos de prevención sugeridos por las autoridades competentes”, continúa el texto.

“Lamentamos los inconvenientes que esta suspensión les podría ocasionar, pero consideramos que en este momento es prioridad salvaguardar la salud de toda la familia del fútbol sudamericano”, concluye la carta que llegó a las secretarías de las 32 instituciones que forman parte de la fase de grupos.

De esta forma, si la entidad entiende que la situación mejora como para que se reinicie la competencia, la Libertadores volverá a la acción a partir del 7 de abril.



Los encuentros suspendidos son:

-Barcelona de Ecuador-Junior

-Independiente del Valle-Flamengo

-Bolívar-Palmeiras

-Guaraní-Tigre

-Jorge Wilstermann-Atlético Paranaense

-Colo Colo-Peñarol

-Binacional-Liga de Quito

-San Pablo-River

-Inter de Porto Alegre-América de Cali

-Universidad Católica-Gremio

-Estudiantes de Mérida-Alianza Lima

-Racing-Nacional de Montevideo

-Defensa y Justicia-Delfín de Ecuador

-Santos Olimpia

-Libertad-Boca

-Independiente Medellín-Caracas

¿La Copa Sudamericana? Luego de la disputa de la primera fase, los equipos que avanzaron aguardan por los clubes que finalicen terceros en las zonas de la Copa Libertadores para la realización del sorteo. En consecuencia, sin partidos previstos en el corto plazo, la Conmebol no necesitó postergar encuentros.

Instantes antes de anunciar la suspensión de la Libertadores, la Conmebol compartió una carta de la FIFA, que aceptó la postergación de las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, que estaban programadas entre el 26 y el 31 de marzo.

La propia Confederación Sudamericana había solicitado la postergación. «Los diez países miembros; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela han solicitado a la Conmebol poner a consideración de la FIFA la solicitud de posponer el comienzo de las eliminatorias a efectos de salvaguardar la salud de toda la familia del fútbol”, rezaba el comunicado.

Los partidos suspendidos

Fecha 1

Paraguay vs Perú

Uruguay vs Chile

Argentina vs Ecuador

Colombia vs Venezuela

Brasil vs Bolivia

Fecha 2

Bolivia vs Argentina

Ecuador vs Uruguay

Venezuela vs Paraguay

Chile vs Colombia

Perú vs Brasil