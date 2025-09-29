Coronavirus: la provincia registra un leve descenso de casos positivos

En la última semana, se realizaron 575 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 21 de ellos resultados positivos de coronavirus, y con un índice de positividad 3,6 %.

Del total de diagnósticos positivos, 18 correspondieron a la ciudad de Formosa, después con un solo caso estuvieron las localidades de Siete Palmas, El Colorado y Tatané.

Por otro lado, los casos activos son 30, mientras que 27 altas médicas se registraron en la última semana y no hay pacientes internados por causa de esta enfermedad.

También se efectuaron 132 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19.

En otro orden, se informó en el parte informativo provincial este domingo 27 que la provincia desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy ya son 150.548 los casos diagnosticados, 149.091 los pacientes recuperados y 1.351 los fallecimientos por coronavirus.

Finalmente se recuerda que sigue la campaña con los vacunatorios de toda la provincia disponibles para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.