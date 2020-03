Coronavirus: la UBA y la UNLP licencian a los que viajaron

Compartir

La Universidad de Buenos Aires (UBA ) y la Universidad Nacional de La Plata pidieron que se abstengan de ir a sus facultades por 15 días a aquellos docentes y estudiantes que regresan de un viaje por los puntos más afectados por el coronavirus. La medida fue tomada a modo preventivo por la epidemia de Covid-19 que hasta este domingo afectaba a 12 personas en la Argentina, una de las cuales murió el sábado último.

A través de un comunicado, la UBA dispuso que no ingresen a sus centros de estudios «el personal docente, no docente, becarios, estudiantes, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales de la Universidad de Buenos Aires” que hayan regresado del exterior.

Rige para todos aquellos que hayan pasado por China -donde se inició la epidemia- Alemania, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Irán, Italia y Japón. Pueden sumarse otros países si así lo indicara el Ministerio de Salud.

El comunicado agrega que el personal docente y no-docente de la UBA «comprendido por la Resolución 270/2020 tendrá una licencia excepcional” con goce de sueldo y todos sus adicionales. “No se computarán las inasistencias de las y los estudiantes y becarios afectados», detallan.

La norma alcanza a todos aquellos que hayan viajado aún sin presentar síntomas de la coronavirus. “Deberá abstenerse de ingresar a jurisdicción de la Universidad de Buenos Aires hasta transcurridos quince (15) días desde su arribo a la República Argentina”, señala el texto.

En esa línea, la Universidad Nacional de La Plata dictará este lunes una resolución ante la epidemia que brindará el marco normativo a esta licencia extraordinaria. La medida ya la anticipó en su página web.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo que resultaron positivos tres de los 28 análisis que el Instituto Malbrán realizó a sospechosos de estar infectados por el Covid-19. Así, son 12 los pacientes con coronavirus que son tratados en la Argentina.