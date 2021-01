Coronavirus: las tomas de muestras por saliva se realizan a niños o bebés

Compartir

Este método utilizado en la provincia se lleva a cabo con el equipamiento de Neo Kit Plus, un desarrollo científico argentino adquirido para la detección del virus COVID-19.

Ante la consulta sobre si se realizan muestras de detección del coronavirus a través de la saliva y qué diferencia existe con el hisopado nasofaríngeo, el epidemiólogo Mario Romero Bruno y el ministro de la Comunidad y a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, explicaron que ambos métodos se llevan adelante en Formosa y que según los resultados de los estudios realizados “son coincidentes” en cuanto a la eficacia de encontrar el virus COVID-19.

En primer término señaló Romero Bruno que “todos los métodos de diagnóstico establecidos hasta el momento se realizan en Formosa ya sea a través de la saliva mediante el descubrimiento argentino que desarrolló el equipamiento de Neo Kit Plus y que adquirió y distribuyó la Provincia en todo el territorio y también el diagnóstico de PCR a través del hisopado”.

No obstante ello, dijeron los funcionarios que “estamos viendo los resultados entre ambos métodos donde en general hay una buena correlación. Así que en muchos casos sobre todo en los niños o bebés se estaba utilizando la saliva para hacer este diagnóstico”.

Por otro lado, respecto del hisopado nasal la probabilidad de encontrar al virus llega a un 80 por ciento “lo cual es muy alta habida cuenta que justamente el lugar donde el virus se aloja es en la parte posterior de la garganta”, agregó el responsable de Epidemiología.

En ese sentido, acentuó en señalar que “utilizando los dos métodos tanto nasal como faríngeo, esto nos da una mayor capacidad de diagnóstico” mientras que con respecto a la saliva que como antes mencionó también se realiza a través del equipamiento de Neo Kit Plus, tras la debida capacitación al personal salud “lo que estamos haciendo en este momento es validando en nuestra provincia los resultados, es decir comparando con los estudios de hisopados nasofaríngeos”, aportó el ministro Gómez, confirmando que “los resultados fueron satisfactorios y coincidentes”.

Prácticamente, dijo que tienen la misma capacidad ambos métodos, pero aclaró que “estamos en la etapa de estudios porque tenemos que hacer muchas muestras para estar seguros en la evaluación”.

Por último, se dejó en claro que no es una muestra de saliva cualquiera la que se toma. Esta debe cumplir con ciertos requisitos para evitar la contaminación en el resultado, entre los que se solicita a la persona el no haber ingerido agua ni ningún tipo de limpieza bucal en las últimas tres horas por lo menos previas al estudio.

