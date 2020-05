Coronavirus: “No creemos en la estrategia de contagio controlado”, planteó el gobierno porteño

Compartir

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, descartó un cambio de enfoque del distrito con respecto a la pandemia de coronavirus. Luego de brindar un informe sobre la evolución de la enfermedad en la Capital Federal, planteó: “No creemos en la estrategia del contagio controlado”.

“Nosotros lo que queremos es tener la menor cantidad de contagios posible, pero entendemos las múltiples dimensiones del ser humano y una esencial es la económica, porque no se trata de que no se enfermen de una enfermedad y se enfermen de tantas otras cosas”, planteó el funcionario.

Quirós dijo que no tienen una forma de proyectar un “contagio controlado” porque los elementos técnicos no son precisos. Por eso, continuarán analizando semana tras semana cómo evoluciona la curva de casos positivos y en virtud de ello se establecerán nuevas pautas de cumplimiento en el marco de la cuarentena.

“Tiene que tener en claro la población que esas decisiones primero vayan para un lado y luego vayan hacia otro, de acuerdo a cómo veamos la evolución”, remarcó.

Según informó, el gobierno porteño no tiene previsto esta semana adoptar medidas de relajamiento de la cuarentena más allá de algunas actividades puntuales como el take away en negocios gastronómicos, planteado ayer por el vicejefe de gobierno Diego Santilli.

“El debate de si podemos tomar nuevas medidas no lo hemos terminado. Estamos haciendo un análisis técnico de cada posibilidad pero todavía no estamos en condiciones de adoptar ninguna decisión”, aseguró en un reporte que a partir de hoy se repetirán todos los martes y los viernes.