Coronavirus: no se registraron casos positivos ni sospechosos en las últimas 24 horas

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas no se diagnosticaron casos positivos ni sospechosos a coronavirus, aclarando que se continúa con la vigilancia intensificada de búsqueda activa de casos. Teniendo en cuenta el nuevo reporte, se remarcó que Formosa mantiene sus 73 casos positivos: 8 mujeres y 65 varones.

De la totalidad de casos, 72 continúan internados en el Hospital Interdistrital Evita, donde 65 no presentan síntomas, 6 evolucionan con síntomas leves y un paciente tiene síntomas moderados.

Por otro lado, durante el día de hoy serán dados de alta 11 personas, ya que dieron negativo en dos hisopados por lo tanto “su estado no implica riesgo a la comunidad”.