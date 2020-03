Coronavirus: Patiño respondió a las «presiones» que sufren docentes, padres y estudiantes

Compartir

La secretaria general del Gremio de los Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño se dirigió a los docentes, padres y estudiantes en un breve video dando respuesta a innumerables consultas sobre las demandas desde Delegaciones Zonales, Direcciones escolares que exigen producción de videos desde sus casas dictando clases, cuando éstas fueron suspendidas por Decreto Nacional y avalada por Normativas Provinciales. «En el cuadro de esta epidemia el Gobierno de la provincia de Formosa dio amplias facultades a cada uno de los directores para que organicen sus establecimientos, precisamente desde el conocimiento de sus respectivas comunidades. Sin embargo, en una clara demostración de ignorancia o chupamedismo extremo requieren a docentes, padres y estudiantes algo imposibles de lograr, y a veces hasta en violación de derechos», dijo.

Durante el video, la gremialista sostiene:

«Exigen que usen Internet – de sus bolsillos claro – y produzcan vídeos en sus hogares donde debe estar toda la familia en cuarentena. O sea, nuevamente deben hacer magia; tener Internet, buen equipo celular, lograr un espacio, silencio y que nada los interrumpa (el perro, el llanto de un niño, etc.) Luego en la familia del alumno deben repetirse las condiciones para que logre bajarlo. A veces hay (en el mejor de los casos) un solo celular con suficiente capacidad en la familia. Otros como en las comunidades más humildes ni luz hay, menos Internet. Entonces uno se pregunta si es ignorancia o sadismo. (funcionario de EIB). Pues ante los planteos docentes exigen, escriben o graban audios diciendo que se los pide la Nación y la Provincia; cuando todo lo escrito dice, cuidémonos entre todos, quedémonos en casa.

No dice vaya a sacar fotocopias y arme tantos cuadernillos como alumnos tenga (obviamente pague Usted maestra de su bolsillo), pues si no lo hace cuando esto termine tendré que hacerle una observación o sanción. (Juárez) Da ganas, entonces, de responder si Ud., o yo sobrevivimos.

¿Qué les pasa? ¿No sienten nada? ¿No perciben las angustias que tenemos los mortales?»

En ese sentido, expresó «de esas situaciones de exigencias como que envíen imágenes de menores haciendo la tarea (cosa que está prohibida, sin autorización expresa de los padres) o que los padres vayan a buscar la tarea a la escuela o una fotocopiadora, está hecho el vídeo desde GDA».

«Este vídeo pretende aclarar marcos legales, llevar calma para afrontar emocional y físicamente con la mejor reserva lo que nos toque atravesar», dijo Nilda Patiño, para finalizar repitiendo cuidémonos entre todos y quedémonos en casa.