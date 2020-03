Coronavirus: prosigue el alerta epidemiológico en fase de contención y control permanente

Compartir

Luego de que el gobernador Gildo Insfrán presidiera, como todos los días, la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia (COVID-19), se difundió un nuevo parte informativo sobre la actual situación del coronavirus en la provincia de Formosa.

Fue este jueves 26, en el sexto piso de la Casa de Gobierno, marco en el que el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, junto al doctor Mario Romero Bruno, dieron a conocer el estado de situación actual en el territorio provincial.

Comenzó diciendo que «se continúa con el alerta epidemiológico en fase de contención y control permanente de personas que presenten síntomas compatibles con coronavirus», indicando que «actualmente tenemos a dos personas bajo estricta observación con cuadros febriles, uno en Ingeniero Juárez y otro en la ciudad capital, aunque no presentan síntomas que encuadren como caso sospechoso de coronavirus», aclaró.

En relación al caso de Ingeniero Juárez, el ministro González marcó que «un audio con información falsa difundido por un personal de salud por redes sociales provocó preocupación en la población de esa localidad. Tal como lo hemos advertido, se iniciaron la causa penal y el sumario administrativo contra dicho agente público».

A su vez, hizo notar que «además del aislamiento preventivo y obligatorio que todos debemos cumplir, en la provincia hay 732 personas con cuarentena obligatoria, sometidas al protocolo sanitario en carácter preventivo y bajo control por parte de la Policía provincial y de los agentes de nuestro sistema de salud».

En el interior provincial son 297 las personas en esta condición y 435 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 65 personas este jueves 26 por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.

«Estamos realizando el control de cumplimiento adecuado de la cuarentena por parte de estas personas –subrayó-. Este miércoles 25, a nueve de ellas no las encontramos al momento de visitar el domicilio denunciado para realizar esta medida», por lo que «hemos solicitado orden de detención de ellas a la Justicia Provincial atento a la temeridad de la conducta manifestada, que ponen en riesgo a todos los formoseños».

Refirió que este miércoles 25 ingresaron a la provincia 482 personas y 350 vehículos, de los cuales 240 eran camiones de carga. «Ninguna de las personas controladas presentó síntomas compatibles con coronavirus, sin perjuicio de lo cual todas las personas que ingresen a la provincia y no se encuentren exceptuadas por la normativa nacional serán derivadas a la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) para su evaluación y posterior definición de las medidas preventivas a cumplir», apuntó.

Demás fueron controladas 4.530 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia en todas las localidades, consignando que «fueron detenidas 770 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se secuestraron, además, 26 vehículos y una embarcación», añadió.

Certificados de circulación

Asimismo, el titular de la cartera de Gobierno confirmó que en relación a los certificados de excepción a la circulación restringida «a partir de la medianoche dejarán de tener vigencia los certificados emitidos bajo la modalidad anterior».

Sólo tendrán vigencia los realizados bajo el nuevo formato puesto a disposición desde el día miércoles 25, recalcó el funcionario.

Mencionó también que «todos los Municipios de la provincia han constituido sus respectivos consejos de atención a la emergencia con participación de las áreas de salud y seguridad de cada localidad, acordando acciones comunes en el marco de las políticas públicas que fija la provincia para la atención de esta pandemia».

Vacunación contra gripe

En otro tramo de la conferencia, el ministro González comunicó que «hemos iniciado la campaña de vacunación contra la gripe, con capacitación de personas para que realicemos la campaña casa por casa, a fin de brindarles inmunización a todas las personas mayores a 65 años».

Solicitó, en ese sentido, que las personas aguarden en sus casas la llegada programada del personal, indicando que se irán informando las fechas en las que serán visitados los distintos barrios y localidades.

Por último, el funcionario recalcó que «el Gobierno de la provincia garantiza el pago de sueldos, jubilaciones y pensiones con recursos propios», remarcando que en el marco de la emergencia sanitaria «estamos trabajando una metodología de pago especial con el Banco Formosa, atento a que se encuentran cerradas las puertas de la totalidad de las entidades bancarias del país. Dicha modalidad será informada a la brevedad».

Ante esta coyuntura, se exhorta a la población a utilizar todos los medios alternativos de pago que ofrece el sistema bancario, esto es Home Banking, tarjetas de débito o crédito y billeteras virtuales.

FONTEX

Finalmente, se destacó que este jueves 26 el gobernador Insfrán, antes de presidir la reunión del Consejo, visitó las instalaciones del FONTEX, en el Parque Industrial, donde trabajadores y trabajadoras están confeccionando mamelucos, barbijos y camisolines para bioseguridad del personal de salud y de seguridad.

«Tomemos conciencia de que debemos cuidarnos entre todos para cuidar a nuestras familias. Y en este lugar, hagamos un homenaje a todos esos trabajadores y trabajadoras que ponen su empeño para que todos nos quedemos en casa», concluye el comunicado.