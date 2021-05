Coronavirus: se registraron en Formosa 12 fallecimientos y 701 diagnósticos nuevos

Compartir

Linkedin Print

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, 12 comprovincianos fallecieron y 701 fueron diagnosticados con coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Los decesos son de ocho vecinos de Formosa: Zacarias de 71 años, Victerman de 71 años, Eusebio de 69 años, Graciela de 54 años, Miguel de 54 años, Edith de 53 años, Oscar de 48 años y Rubén de 41 años; un vecino de Pirané: Elio de 60 años; un vecino de Laguna Blanca: Mario de 60 años; una vecina de General Güemes: Miriam de 42 años; y un vecino de Clorinda: Gerardo de 47 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 701 casos nuevos, fueron detectados en personas de entre cuatro meses y 89 años de edad, en el marco de los 5434 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 12,9% de positividad.

Del total, 514 corresponden a la Ciudad de Formosa: 225 consultas por síntomas, 163 contactos estrechos, 114 por búsqueda activa, ocho consultas por egreso y cuatro controles por internación; 26 a Clorinda: 13 contactos estrechos, ocho consultas por síntomas, tres por búsqueda activa y dos consultas por egreso; 18 a Laguna Naineck: 12 por búsqueda activa y seis contactos estrechos; 13 a Laguna Blanca: nueve contactos estrechos y cuatro por búsqueda activa; 10 contactos estrechos a Belgrano; 10 a Pirané: seis por búsqueda activa, tres consultas por síntomas y un contacto estrecho; nueve contactos estrechos a Misión Tacaaglé; nueve a El Colorado: siete contactos estrechos y dos por búsqueda activa.

También ocho casos son de Ibarreta: trescontactos estrechos, tres consultas por síntomas y dos consultas por egreso; siete búsquedas activas de María Cristina; seis búsquedas activas de Ingeniero Juárez y otras seis de Los Chiriguanos; seis de Estanislao del Campo: tres contactos estrechos y tres por búsqueda activa; seis de Las Lomitas: cinco contactos estrechos y uno por búsqueda activa; seis de Gran Guardia: cinco por búsqueda activa y un contacto estrecho; seis de General Güemes: tres contactos estrechos y tres consultas por síntomas; seis de Pozo del Tigre: tres contactos estrechos y tres por búsqueda activa; cuatro contactos estrechos de Herradura; tres de Laguna Yema: dos contactos estrechos y uno por búsqueda activa; tres de Fontana: dos contactos estrechos y uno por búsqueda activa; tres de Villa Dos Trece: dos contactos estrechos y uno por búsqueda activa; tres de Riacho He He: dos contactos estrechos y uno por búsqueda activa.

Por último, dos casos más de Misión Laishí: un contacto estrecho y uno por búsqueda activa; dos de Subteniente Perín: un contacto estrecho y uno por búsqueda activa; dos búsquedas activas de Palo Santo; dos contactos estrechos de Villafañe; un contacto estrecho de La Primavera, uno de El Espinillo y uno de Bartolomé de las Casas; una búsqueda activa de Mojón de Fierro, otra de La Rinconada, otra de Siete Palmas, una más de El Chorro, otra de El Potrillo, otra de Lote 8 y una más de Tres Lagunas; y un ingreso desde la provincia de Buenos Aires.

Además, este miércoles se dará de alta médica a 810 pacientes recuperados, de los cuales 604 son de Formosa Capital; Las Lomitas, 37; Riacho He He, 29; Clorinda, 25; Laguna Blanca, 21; El Colorado, 11; Pirané, 11; Laguna Naineck, 10; Misión Tacaaglé, siete; General Belgrano, siete; General Güemes, seis; Tatane, cinco; Misión Laishi, cuatro; Buena Vista, tres; Gran Guardia, tres; Villafañe, tres; Comandante Fontana, tres; Estanislao del Campo, dos; Ingeniero Juárez, dos; Mansilla, dos; Palo Santo, dos; Tres Lagunas, dos; El Espinillo, dos; Los Chiriguanos, dos; El Potrillo, Ibarreta, Laguna Yema, Palma Sola, Posta Cambio Zalazar, San Martin II y Siete Palmas, uno en cada localidad.

En ese marco, al 26 de mayo de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 27.498 casos de coronavirus, de los cuales 17.859 se recuperaron, 9177 continúan activos, 427 fallecieron y 35 egresaron de la provincia. También se llevaron a cabo 536.633 test con el 5,12 % de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 316 camiones de carga, 49 vehículos y 88 personas; controló en la vía pública a 26.635 personas y 3.526 vehículos; labró infracciones a 25 vehículos y 255 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; intervino dos fiestas privadas; detectó un ingreso irregular judicializado y tres violaciones de cuarentena de contactos estrechos.

Un gran esfuerzo

Por último, el Consejo reconoció el “gran esfuerzo” que se realiza como pueblo y gobierno para disminuir los contagios y los fallecimientos.

“Queda claro que cuando logramos disminuir la circulación de personas y cuando se cumplen los cuidados preventivos y las medidas sanitarias dispuestas, ello se refleja en una mejora progresiva de los indicadores sanitarios frente a la pandemia”, indicó.

Por tal motivo, el organismo sostuvo que no puede haber lugar para conductas individualistas, negacionistas e irresponsables que no solo ponen en riesgo a la salud pública, sino que también desprecian el esfuerzo que está haciendo toda la comunidad y amenazan con truncar sus resultados frente a la pandemia.

“Condenamos este tipo de conductas, especialmente cuando están motivadas por ambiciones personales y electorales en lugar de priorizar la salud y la vida de todos los formoseños y formoseñas”, concluyó el documento.

Compartir

Linkedin Print