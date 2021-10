Coronavirus: sin fallecimientos, ayer se registraron sólo dos casos nuevos en Formosa

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, no se produjeron fallecimientos y se detectaron sólo dos casos nuevos de coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Los mismos fueron diagnosticados en personas de entre 29 a 41 años, en el marco de los 1240 test de vigilancia y búsqueda activa de casos que se llevaron a cabo en las últimas 24 horas con el 0,2% de positividad; y corresponden uno a Formosa y otro a Laguna Yema, ambos contactos estrechos.

Asimismo, ayer no se dieron altas en ninguna de las localidades de la provincia.

En ese contexto, al 28 de octubre de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 63.954 casos de coronavirus, de los cuales 62.641 se recuperaron, 28 siguen activos, 1.218 fallecieron, 67 egresaron del territorio; y se realizaron 1.283.165 test con el 4,98% de positividad acumulada.

Por último, se recordó que, este jueves recibieron la segunda dosis de las vacunas ASTRAZENECA y COVISHIELD quienes se hayan aplicado la primera dosis de estas vacunas hasta el 1 de octubre, y también recibirán la segunda dosis de las vacunas SINOPHARM y SPUTNIK V quienes se hayan aplicado la primera dosis de estas vacunas hasta el 8 de octubre inclusive en las localidades de El Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa Dos Trece, El Bañadero, Campo Hardy, La Sirena, Mayor Villafañe, Km.142 N.R.B., Colonia el Olvido, Colonia El Rincón y General Victorica.

A su vez, este viernes 29, en las localidades antes mencionadas estarán recibiendo la primera dosis de la vacuna SINOPHARM los niños de 5 a 11 años, como así también podrán asistir para completar su esquema de vacunación con la segunda dosis de la vacuna PFIZER los adolescentes de 12 a 17 años que se hayan aplicado la primera dosis de la vacuna MODERNA o PFIZER hasta el 8 de octubre inclusive.

Además, en esta misma jornada del viernes podrán acercarse para recibir la vacuna contra el COVID19 aquellos adolescentes de 12 a 17 años que aún tengan pendiente la aplicación de la primera dosis de la vacuna PFIZER, así como aquellas personas de 18 años en adelante que aún no se hayan vacunado.

