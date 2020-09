Coronavirus: “Tenemos miedo de que haya circulación comunitaria”, reconoció Celauro tras los nuevos casos de Clorinda

Compartir

El intendente de la localidad de Clorinda, Manuel Celauro, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la situación epidemiológica de la segunda ciudad tras los nuevos casos de coronavirus.

“El concejo Municipal por unanimidad ha tomado la decisión de cerrar todos los negocios de Clorinda a partir del mediodía de hoy hasta el lunes a las 00 horas hasta que tengamos un panorama más claro de la situación nuestra en el aspecto sanitario ya que en este momento hay seis equipos del Ministerio de Salud de la provincia tomando muestras en las zonas que se consideran de mayor riesgo por los siete casos positivos que tenemos en Clorinda y queremos tener la mayor cantidad posible de gente hisopada para saber realmente cuál es la situación de acá”, explicó.

Señaló que todos los comercios, incluso supermercados van a estar cerrados, “solamente van a quedar los supermercados de cercanía, de barrio, no los grandes del centro”.

Asimismo aseguró que “tenemos miedo de que haya circulación comunitaria porque como todos los casos son asintomáticos no se sabe por dónde anduvieron estas personas porque no tenían la menor idea que estaban infectadas, esto hace que se complique mucho más la cosa”.

“Empezando por la propia municipalidad todo va a funcionar a lo mínimo, vamos a tener los servicios esenciales, las guardias necesarias pero administrativamente también vamos a cerrar”, finalizó.