Coronavirus: Toloza lamentó que el Gobierno no diera cuenta de nada y no hiciera “mea culpa”

El dirigente del Movimiento radical UAL de Formosa, Carlos Toloza, afirmó que fue “decepcionante” la conferencia de prensa brindada ayer por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19. “El primer caso positivo de coronavirus causó conmoción en todo el ámbito provincial, muchas personas sufrieron y sufren temor y angustia ante la situación”, dijo agregando que “hoy -por ayer- se esperaba una respuesta y un informe dignos de la situación, con la presencia incluso del gobernador Gildo Insfrán, máximo responsable de la salud de todos los formoseños, pero la respuesta a esa interpelación popular volcada en las redes y en los medios de prensa fue sin la más mínima mea culpa, con más soberbia, con mentiras y sin la presencia del Gobernador que se borró del ‘primer positivo'”.

Toloza manifestó que “nos sentamos a escuchar una explicación coherente, clara y transparente de lo sucedido con el primer covid19 positivo y escuchamos la misma soberbia, mentiras, sin el más mínimo sentido de autocrítica o mea culpas representantes al PEP”.

El dirigente radical dijo que quedó “demostrado” que el “modelo sanitario” no es omnipotente y que “no se puede machacar y machacar ese atributo durante más de 80 días, porque a las personas que han creído en eso, se les viene el mundo abajo cuando queda patente que no es verdad y que llenó de temor y angustia a miles de formoseños, tanto claman por el cierre total de las fronteras y para que volvamos a encerrarnos en nuestras cuevas familiares”.

“Debemos advertir a la población porque desde el Consejo del Covid19 no lo hicieron, que Formosa sigue cumpliendo los tres requisitos del Decreto Nacional 520/20 para salir del aislamiento obligatorio y pasar a la fase del distanciamiento social obligatorio y que son: 1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria. 2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen ‘transmisión comunitaria’ del virus SARS-CoV-2 y 3. Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea inferior a 15 días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo”.

Finalmente el dirigente manifestó que “esperamos que el gobierno designe un ministro de Desarrollo Humano para que se haga cargo de la salud de los formoseños, que se dicten y divulguen en tiempo y forma todos los instrumentos legales referidos a la pandemia y que se informen los datos de la cantidad de camas de terapia con respiradores que existen en la ciudad Formosa y en los pocos lugares del interior donde las haya, como lo son los hospitales distritales de Pirané, Ibarreta, Las Lomitas e Ingeniero Juárez, entre otros, ya que los formoseños tenemos el derecho de saber fehacientemente cómo estamos protegidos”.

