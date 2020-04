Coronavirus: un club de Mendoza elaboró un protocolo con medidas para reactivar la práctica de tenis

Compartir

Andino Tenis Club, una de las instituciones deportivas con más tradición de la ciudad de Mendoza, padece, al igual que la mayoría de los clubes del país, la falta de actividad por el brote de coronavirus. La cancelación de las clases en escuelitas y los entrenamientos competitivos representan un gran golpe para el bolsillo de los profesores (la mayoría, monotributistas) y para las tesorerías de los clubes, que dependen del pago de la cuota social. Teniendo en cuenta que en la provincia se registraron apenas 73 casos positivos de Covid-19 (hasta este miércoles) y que el tenis es un deporte individual, el Andino Tenis confeccionó un protocolo para tratar de «reactivar» la actividad cuando lo autorice el gobierno provincial.

«Creemos que el tenis debería ser uno de los deportes que retome la actividad con más prontitud», dice el comunicado que el Andino Tenis Club. «Consultado con profesionales de la salud que practican habitualmente, manifiestan las casi nulas posibilidades de contagio ya que se practica al aire libre, en lugares de mucho espacio sin contacto entre las personas, cada uno de su lado a 25 metros de distancia, en formato single y sería de gran ayuda y aporte para las personas en los aspectos físicos y mentales», prosigue la nota que el club le envió a Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia, y a Carlos Menghini, presidente de la Federación Mendocina de Tenis.

Entre las medidas y acciones que deberían «asumir todos», según apuntó el club, se encuentran las siguientes:

El club habilitaría solamente las canchas de tenis.

Eliminar todos los accesos con contacto (huella dactilar).

No habrá manejo de dinero en efectivo.

Solo se permitiría el acceso a los socios con turno.

El socio deberá ingresar con tapabocas y guantes de goma (usarlos antes y después de la actividad).

No se podrá permanecer en el club si no está haciendo la actividad.

Baños desinfectados después de cada uso.

Los vestuarios permanecerán cerrados (no se podrán cambiar ni duchar en el club).

Se precintarán los bebederos.

Los turnos se programarán por correo electrónico o por WhatsApp.

Solo se podrán dar clases en modalidad individual y particular (los profesores serán los únicos que juntarán las pelotas).