Coronavuris: sin nuevos casos, se tomaron 531 muestras en la ciudad de Clorinda

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 202 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus.

En la jornada de ayer se realizaron 531 hisopados de búsqueda activa de casos y posibles contactos en la ciudad de Clorinda. Las muestras tomadas se encuentran en procesamiento en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón”.

En ese marco, se instó a toda la población formoseña, en particular a los habitantes de Clorinda, a que se comuniquen al número 107 en caso de que se consideren contactos de algún caso confirmado, o bien presenten dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5°C, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea y/o vómitos o pérdida brusca de gusto u olfato.

Los datos acumulados hasta el momento en la provincia de Formosa son: diagnosticados 98 casos, de los cuales 81 ya están recuperados. En la actualidad hay 9 casos activos internados, tres de ellos asintomáticos.

Formosa no registra ningún fallecimiento por coronavirus, existen siete casos en tránsito con egreso de la provincia y un caso extranjero importado. Hasta la fecha, se realizaron 8.301 test (1,18% de positividad).

En cuanto a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, son los siguientes: se registró el ingreso de 708 camiones de carga y fueron controladas 12.074 personas en la vía pública y 5029 vehículos.

En cuanto a las infracciones, se labraron a 147 vehículos por restricción de circulación y patente; y 400 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Hay a la fecha cuatro ingresos irregulares judicializados y un contacto en estudio.

Asimismo, se detectaron a dos transportistas que violaron el corredor sanitario, por lo que se está estudiando al contacto de uno de ellos.

Haberes

Se informó, además, que avanza el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial, aplicándose el último aumento dispuesto por el Gobernador de la Provincia. De esta forma, ayer percibió sus haberes el personal activo con DNI terminados en 4, 5 y 6, mientras que este jueves 3 de septiembre finalizará el cronograma con el pago al personal activo con DNI terminados en 7, 8 y 9.

Encrucijada histórica

De la misma forma desde el Consejo se señaló que: “comprovincianos, en toda crisis existen momentos claves, instantes donde las decisiones que tomamos definen el curso futuro de una comunidad. Hoy nos encontramos en una encrucijada histórica, en uno de esos momentos de la verdad, donde toda la preparación previa que hemos tenido como comunidad debemos ponerla en práctica para superar la adversidad”.

Ante el actual contexto sanitario, desde el Consejo Covid- 19 exhortaron a enfrentar “este desafío tal como se presenta, sin minimizarlo ni negarlo. Seamos protagonistas responsables, solidarios y serios, porque está en juego la vida y la salud de cada uno de nosotros, de nuestros seres queridos y de todos los formoseños y formoseñas”.