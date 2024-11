Correo Argentino: el Gobierno pone sobre la mesa privatizarlo

Horas después de anunciar la desregulación del servicio de correos, el Gobierno de Javier Milei ya puso sobre la mesa su plan para privatizar el Correo Argentino y hasta planteó tres escenarios posibles para hacerlo.

El encargado de difundir la medida fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien este lunes hizo un extenso posteo en su cuenta personal de X y luego amplió el proyecto oficial para el sector en una entrevista radial. Allí recordó que el Presidente dijo que quiera privatizar todas las empresas que generan servicios que puede dar el sector privado, y sostuvo que el Correo Argentino es un claro ejemplo.

«En encomiendas, tiene solo el 17% de participación del mercado. Queda totalmente clarísimo que es una actividad que puede hacer el sector privado y tiene que ir a un proceso de privatización en alguna forma», afirmó en diálogo con Radio Mitre.

Allí planteó que durante la actual gestión la empresa bajó su planta de 16 mil a 12 empleados. «Lo hizo sin afectar el servicio que presta. Eso habla del dislate que heredamos del Gobierno anterior. Y aunque ha dejado de tener pérdidas, eso no obsta que la voluntad de este Gobierno es avanzar con la privatización de todas las empresas públicas».

En ese sentido planteó los escenarios posibles para el Correo Argentino: «Se privatizará, se concesionará o se transferirá a los empleados, cualquiera de las formas en las que pueda hacerse».

En tanto, al ser consultado sobre el rol clave que cumple la compañía durante los operativos de votaciones, Sturzenegger aclaró que lo mantendrá. «El decreto es bastante claro al respeto. El servicio electoral va a seguir siendo provisto por el Correo Argentino, eso que excluido de este tema», dijo.

Horas antes, el ministro había escrito vía X: «Me gustaría explicar los alcances del Decreto 1005/24, firmado por el presidente Javier Milei, que desregula el mercado de correos y encomiendas postales, un paso clave para el desarrollo del comercio electrónico». Y siguió: «El Correo ya no tiene valor estratégico, por lo que desde ahora permitiremos que cualquiera pueda participar del negocio».

«A partir del 1005/24 no existe más un proceso de habilitación; cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y solo deberá informar que está involucrado en dicha actividad».

Además, «la mensajería urbana también lo podrán hacer las personas humanas». No se necesitará entregar documentación ni comprobar la tenencia de vehículos u otras instalaciones; se caen todos los trámites de habilitación: «El negocio pasa a ser libre», explicó Sturzenegger.

Se permite la plena digitalización de telegramas y documentos certificados, extendiendo los beneficios de la firma digital remota al negocio postal, y entonces «esperamos esto abra un nuevo e interesante negocio», puntualizó.