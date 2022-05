Correo Argentino: La fiscal pidió la nulidad del fallo que suspende su quiebra

Compartir

La fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que anule el fallo que había suspendido el trámite de la quiebra del Correo Argentino para que la causa pueda seguir adelante.

En el recurso extraordinario presentado ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, y al que tuvo acceso Télam, Boquin solicitó la «nulidad» de la sentencia previa por «impedir la intervención del Ministerio Público Fiscal» y denunció «gravedad institucional», «denegación de justicia» y «desnaturalización de la garantía de plazo razonable», además de plantear la «irregularidad» del voto de la jueza Matilde Ballerini del fallo del 4 de mayo último.

«En legal tiempo y forma vengo a interponer recurso extraordinario contra la resolución dictada por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial atento resultar nula, contraria a derecho y arbitraria», expresó Boquin, en razón, dijo, de «haberse avocado a decidir un pedido formulado hace casi nueve meses por Correo Argentino SA, por el cual solicitó se suspendiera el proceso e incidentes y se dejara sin efecto la vista cursada a este Ministerio».

«De esta presentación no se me corrió vista para dictaminar. Así, el decisorio recurrido fue dictado luego de haberse emitido el correspondiente dictamen sobre la cuestión principal y sustanciadas las observaciones de la concursada sobre el mismo», añadió la fiscal, en una presentación que tiene fecha del 19 de mayo último pero se conoció en las últimas horas.

Para Boquin, el fallo del 4 de mayo que suspendió el trámite de la quiebra del Correo Argentino fue «carente de todo sustento fáctico y fundado en normas que no corresponden ser aplicadas al caso, contrariando decisiones anteriores del Tribunal y aún los pedidos de la propia concursada, quien -luego de pedir la suspensión ahora concedida- exigía insistentemente la emisión del dictamen y el dictado de sentencia por parte de la Cámara».

«Lo expuesto afecta el principio de congruencia, la garantía del debido proceso y atenta contra la legalidad del trámite», señaló la fiscal y añadió que «el fallo es nulo pues se omitió otorgar, previo a decidir, vista al Ministerio Público Fiscal del pedido de suspensión formulado».

Así, insistió, «se soslayó la función que ejerce el Ministerio Público Fiscal por mandato constitucional y se afectó el debido proceso legal por el cual debo velar».

Por eso, Boquin reclamó que «se conceda el recurso extraordinario interpuesto por cuestión federal por nulidad (atento a la omisión de vista al Ministerio Público) y arbitrariedad de sentencia, nulidad del voto de la Dra. Ballerini por arbitrario e incongruente, gravedad institucional y violación de la garantía de plazo razonable».

La fiscal solicitó que «oportunamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación deje sin efecto el pronunciamiento del 4/5/2022».

El 4 de mayo último, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la capital suspendió el trámite del concurso preventivo del Correo Argentino SA hasta que la Corte Suprema de Justicia defina una serie de planteos realizados por el Grupo Macri.

La quiebra del Correo Argentino fue dictada en julio pasado, pero las presentaciones del Grupo Macri derivaron finalmente en esta instancia de virtual suspensión del proceso, hasta que se expida el máximo tribunal del país.

