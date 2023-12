Corrientes: Atlético Saladas se consagró campeón del Torneo Pre-Federal 2023

El Final Four del Torneo Pre-Federal, organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (FBPC), tuvo su cierre este domingo con la disputa de la tercera jornada donde Atlético Saladas dio el golpe al ganarle al dueño de casa General San Martín de Curuzú Cuatiá por 69 a 64, para consagrarse como nuevo campeón provincial. Mientras que Colón fue tercero al derrotar a Unión de Goya.

En los encuentros correspondientes a la tercera fecha del Final Four, Atlético Saladas dio el gran golpe al derrotar al local y bicampeón provincial General San Martín por 69 a 64, para quedarse con el título en un juego que fue cerrado hasta el final. En el «rojo» se destacaron las labores de Matías Núñez con 19 puntos y Leonel Rodríguez Seu con 15, mientras que en el «santo» sobresalieron las tareas de Damián Peruchena con 18 puntos y Franco Aguirre con 13.

Recordemos que en el primer turno de la tarde dominguera Colón de Capital pudo despedirse del Final Four con una amplia victoria ante Unión de Goya por 92 a 74, que le permitió poder finalizar su participación en el tercer puesto. En el elenco capitalino se destacaron Luciano Cárdenas con 28 puntos y Cristián Ojeda con 16, mientras que por el lado del «rojo» goyano los goleadores fueron José González con 31 puntos y Augusto Coronel con 17.

Resultados:

1º fecha:

Atlético Saladas 88-72 Colón

San Martín 89-73 Unión

2º fecha:

Atlético Saladas 86-89 Unión

San Martín 63-56 Colón

3º fecha:

Colón 92-74 Unión

San Martín 64-69 Atlético Saladas

Posiciones finales:

1) Atlético Saladas 5 pts (2-1)

2) San Martín 5 pts (2-1)

3) Colón 4 pts (1-2)

4) Unión Goya 4 pts (1-2)