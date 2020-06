Corrientes: Boca Unidos presentó protocolo para regresar a las prácticas

Compartir

La carpeta fue entregada a la Secretaría de Deportes de la Provincia y contiene las medidas sanitarias que el club se compromete a tomar para que los futbolistas de la institución puedan volver a las prácticas. Hay confianza en que el protocolo se apruebe.

El Club Boca Unidos aguarda la respuesta del Gobierno provincial al protocolo sanitario presentado días atrás por la institución para que se permita a sus futbolistas volver a los entrenamientos. La documentación, contenida en una carpeta de varias fojas, fue presentada por los máximos dirigentes del club capitalino a los funcionarios de la Secretaría de Deportes de la Provincia.

A través del mismo, la entidad aurirroja se compromete a tomar extremas medidas de prevención sanitaria para evitar contagios por covid-19. Según trascendió, entre las medidas de prevención que el club se obliga a tomar, se encuentra la colocación de una cabina o túnel desinfectante en el acceso al predio y la toma de temperatura a todos los que ingresen al lugar.

En el caso del plantel superior, que participa del torneo Federal A, cada futbolista deberá llegar con su propio vehículo a las instalaciones y con la ropa de entrenamiento ya puesta, dado que no se abrirán los vestuarios. Se proponen dos turnos de entrenamiento de 45 minutos, cada uno de no más de seis jugadores, sumando en total 12 futbolistas por día, debiendo cada uno llevar su botella de agua para hidratarse.

Las prácticas serán intercaladas, por lo que al día siguiente se entrenarán otros 12 jugadores distintos, también en dos turnos. Los sanitarios sólo estarán habilitados para situaciones de extrema necesidad, y no se permitirá el ingreso de más de un futbolista. La dependencia será desinfectada inmediatamente tras su uso. Inmediatamente finalizados los entrenamientos, los futbolistas deberán subir a sus vehículos y retirarse del predio, por lo que no estarán permitidas las reuniones posteriores.

Además del protocolo para el plantel superior, se conoció que el club también presentó medidas parecidas a tomar para permitir la vuelta a las prácticas de sus jugadores de divisiones inferiores y la utilización de las canchas de fútbol 5. Cabe señalar que la pandemia por coronavirus obligó a Boca Unidos a cerrar sus instalaciones a mediados del mes de marzo, lo que representa una merca económica importante para sus arcas en concepto de cuota social.

Desde la dirigencia hay confianza en que el protocolo presentado pueda obtener el visto bueno del Gobierno provincial, exhibiendo la entidad como ventaja, además del compromiso estricto de cumplir con las medidas sanitarias, las amplias instalaciones que posee el complejo Leoncio Benítez.