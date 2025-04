Corrientes: buscan a un adolescente de16 años que desapareció en el río Paraná

Las autoridades de Corrientes buscan intensamente a un adolescente de 16 años que desapareció en el río Paraná. El hecho ocurrió ayer en la zona conocida como “El Faro”, un área frecuentada por vecinos y turistas.

De acuerdo con la información de la Comisaría Cuarta de Corrientes, el adolescente ingresó al río y no logró salir, lo que desencadenó un operativo de búsqueda urgente.

Testigos en el lugar alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió que los primeros equipos de rescate arribaran rápidamente a la zona. La intensa corriente, sumada a la falta de infraestructura segura en ese sector, complicó las tareas iniciales.

En el operativo interviene personal de la Prefectura Naval Argentina, en coordinación con efectivos de la Policía de Corrientes y vecinos que se sumaron de manera voluntaria a los rastrillajes, según informó el portal del diario Época.

Hasta el momento, las condiciones climáticas son favorables, lo que permite avanzar con la búsqueda en la superficie del agua y en las costas adyacentes. Sin embargo, no se descarta que el operativo se extienda a lo largo de las próximas horas si no se obtienen resultados inmediatos.

El adolescente se encontraba en la zona de “El Faro” junto a un grupo de amigos en un día de pesca. En un momento, el chico ingresó al río por un percance con su línea y desapareció. La principal hipótesis es que cayó en un pozo provocado por los remolinos de la zona.

A mediados del mes de marzo pasado, un joven de 21 años murió ahogado tras adentrarse en las aguas profundas del río Paraná para recuperar una pelota. El trágico accidente ocurrió en el balneario Santa Elena, situado en la ciudad homónima, en Entre Ríos.

Fuentes policiales precisaron que un grupo de turistas jugaba con una pelota dentro del área delimitada por boyas. En determinado momento, la víctima perdió el elemento y cruzó la zona habilitada hacia aguas más profundas. Al no hacer pie y no saber nadar, comenzó a ahogarse.

Si bien un compañero intentó ayudarlo, tuvo que soltarlo debido a que la víctima comenzó a arrastrarlo mientras se ahogaba. El joven fue identificado como Logan Daniel Videla, oriundo de La Matanza, provincia de Buenos Aires. En el caso intervinieron agentes de la Comisaría de Santa Elena, del Departamento La Paz, junto con personal de Prefectura Naval.

Las playas de Santa Elena, ubicadas a 150 kilómetros de la capital provincial, tienen una extensión de 300 metros.

Este no es el único caso de estas características, puesto que también un turista falleció en febrero en Río Ceballos, Córdoba, convirtiéndose en la novena víctima fatal por ahogamiento del verano en la provincia. Identificado como Lucas Iván Paz, el joven de 24 años ingresó a un río en las proximidades del camino Pozos Verdes, en el barrio La Quebrada, con el objetivo de visitar una cascada junto a su hermana.

Según se pudo reconstruir, al notar que no podía mantenerse a flote, comenzó a pedir auxilio. A pesar de los esfuerzos de una persona que logró sacarlo del agua, ya no presentaba signos vitales.

En el verano, las víctimas fatales sufrieron accidentes en las localidades cordobesas de La Calera (Sierras Chicas), Nono (Traslasierra), Villa Rumipal (Valle de Calamuchita), Villa Carlos Paz (Valle de Punilla), el dique Piedras Moras (Calamuchita), Mina Clavero (Traslasierra) y Río Tercero (Tercero Arriba).

Ante lo ocurrido, las autoridades locales y los organismos de emergencia emitieron una serie de recomendaciones para evitar accidentes en los cursos de agua. Entre las medidas más comunes se encuentran evitar ingresar a zonas profundas, prestar atención a las corrientes y no nadar en áreas no habilitadas.