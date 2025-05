Corrientes desdobla la elección a gobernador

Junto a Santiago del Estero y también producto de una intervención federal, Corrientes es la otra provincia que quedó desfasada del resto a la hora de elegir gobernador.

Pero a diferencia del santiagueño Gerardo Zamora, el radical Gustavo Valdés desdobla la elección y confirmó que será el domingo 31 de agosto.

Como se esperaba, el gobernador correntino separó los comicios provinciales en una estrategia distinta a Santiago del Estero, que unió su elección con la nacional, aunque será concurrente: en urnas separadas y con sistemas distintos.

Hoy el panorama electoral en Corrientes está atomizado. Valdés no puede ir por la reelección y hay una danza de candidatos en el oficialista frente «Vamos Corrientes», que contiene 27 partidos, con la Unión Cívica Radical (UCR), como líder dentro del espacio. También tiene peso el Partido Popular, perteneciente al vicegobernador Pedro Braillard Poccard.

Entre los apuntados aparece Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador e intendente de Ituzaingó. Tiene el apoyo de más de 60 intendentes. Pero no es el único nombre: se anotó el senador nacional Eduardo «Peteco» Vischi y el intendente de Corrientes capital, Eduardo Tassano. El misterio se develará los primeros días de julio, cuando cierren las listas.

En los comicios en los que están habilitados para votar 950 mil correntinos, también está en campaña el ex gobernador radical Ricardo Colombi, distanciado de Valdés.

Hay coqueteos del ex mandatario con el kirchnerismo, que lanzó a Martín «Tincho» Ascúa, intendente de Paso de los Libres, como candidato a gobernador. Pero si hay acuerdo se sabrá recién el 1 de julio, cuando se oficialicen las alianzas.

La normalización del PJ después de seis años de intervención fue con elecciones internas. Ascúa fue ungido como candidato a gobernador y ya tuvo su foto con Cristina Fernández de Kirchner. Pero además, tendrá la visita de la propia ex presidenta en Paso de los Libres los primeros días de junio.

Pero la mayor curiosidad pasa por La Libertad Avanza, que no tiene un candidato claro, pero la marca mide bien en las encuestas. Por un lado avanza el diputado nacional libertario Lisandro Almirón, que tras el acercamiento a Martín y Lule Menem, espera la bendición de Karina Milei.

Mientras que el otro que se busca pintar de violeta es el senador nacional Carlos «Camau» Espínola. El ex regatista fue intendente de Corrientes capital por el peronismo, luego funcionario kirchnerista en la presidencia de Cristina, se reconvirtió al macrismo y ahora espera el pasaporte para entrar a las Fuerzas del Cielo.

La constitución correntina marca que el ganador de la elección a gobernador debe alcanzar el 45% de los votos afirmativos emitidos, o llegar al 40% y sacar una diferencia mayor al 10% del segundo. Si no se cumplen esas condiciones, Corrientes tendrá balotaje.

Además de gobernador, la provincia renueva cinco senadores provinciales y 15 diputados provinciales con lista sábana y colectoras. También se eligen intendentes en varios municipios.

«Mediante el decreto N°1056/25, convoqué a elecciones provinciales para el 31 de agosto. Ese día, los correntinos elegiremos gobernador y vice, así como senadores y diputados provinciales», posteó Valdés en las redes sociales. Y agregó: «Invito a todos los municipios a que nos acompañen en esa fecha para elegir sus autoridades».

Por otro lado, con la confirmación del calendario local, el 26 de octubre los correntinos volverán a las urnas pero para elegir a tres de sus siete diputados nacionales. Esa elección marcará el debut de la Boleta Única de Papel para cargos nacionales, mientras que en el plano local seguirán con la lista sábana y el sistema de sellos (colectoras).