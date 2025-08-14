Corrientes: el gobernador Gustavo Valdés anunció reconstrucción del estadio de Regatas

El gobernador Gustavo Valdés anunció que el Gobierno de Corrientes acompañará la reconstrucción del techo de la cancha de básquet del Club de Regatas, que sufrió un derrumbe reciente.

En una recorrida por el lugar, el mandatario aseguró que la provincia acompañará a la institución para «hacer a nuevo la estructura». «Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con las estructuras», afirmó Valdés en diálogo con La Red Deportiva FM La Red Corrientes.

El gobernador detalló que la inversión buscará modernizar las estructuras metálicas y refaccionar la totalidad de la cancha, que consideró un «símbolo» importante para la ciudad y la provincia. «Ya estamos manos a la obra con todas las cuestiones de seguridad posible», agregó.

Por su parte, el intendente y presidente del club, Eduardo Tassano, confirmó la noticia más importante: «No hubo ninguna víctima». El jefe comunal explicó que el colapso se produjo lentamente y en un horario con poca gente en el club. Además, señaló que ingenieros están investigando las causas, aunque algunas teorías apuntan a que la estructura original databa de 1971. El plan, según Tassano, es demoler la estructura dañada y luego «rearmar todo nuevo».

Un regreso de jerarquía:

Marcos Delía vuelve a Obras

El interno se suma nuevamente al plantel rockero para la próxima temporada.

Marcos Delía iniciará su segundo ciclo en Obras Basket de cara a la temporada 2025-26 de la Liga Nacional. El centro de 2.08 metros, nacido el 8 de abril de 1992 en Saladillo (Buenos Aires), ya había defendido la camiseta Rockera entre 2014 y 2016.

“Obras me dio la oportunidad de crecer, tener participación y explotar mi potencial. Algo que necesitaba para poder dar el salto a Europa”, recordó Delía en 2020, con gratitud por su primera etapa en el club de Núñez.

Durante aquellas dos temporadas, el interno disputó la final del Súper 8 en 2014 y la del Súper 4 en 2015. Además, tuvo una actuación destacada en la Liga Sudamericana 2015-16, en la que promedió 9.2 puntos y 4 rebotes por partido.

Ese paso fue el trampolín que buscaba: emigró a España para jugar en el UCAM Murcia (2016-2018) y en el Joventut de Badalona (2019). Luego continuó su carrera en Italia, donde vistió las camisetas de Virtus Bolonia, Pallacanestro Trieste y Amici Pallacanestro Udinese, además de un paso por Lituania con el BC Wolves. También jugó en México, en el Fuerza Regia de Monterrey.

En paralelo, forjó una trayectoria sólida con la Selección Argentina. Fue el pivote titular del equipo que se consagró campeón en la AmeriCup 2022 en Brasil bajo la conducción de Pablo Prigioni, y formó parte del plantel que logró el subcampeonato en el Mundial de China 2019. También conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y sumó tres medallas en el FIBA Américas: bronce en 2013, y plata en 2015 y 2017.

Su última temporada fue con Boca Juniors, donde vivió su segunda etapa tras un primer ciclo entre 2010 y 2014. En la 2024-25, fue una de las piezas del equipo campeón de la Liga Nacional, la Copa Súper 20 y la Supercopa. Además, alcanzó la final de la Basketball Champions League Americas. Promedió 8.3 puntos, 5.1 rebotes y 11.4 de valoración en 20.5 minutos, con un 63% de efectividad en dobles.

Ahora, con más experiencia y jerarquía, Marcos Delía vuelve a casa. El Templo del Rock lo espera.