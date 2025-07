Corrientes: el gobierno radical y La Libertad Avanza intentan un acuerdo contrarreloj

A horas del cierre del plazo para inscribir alianzas para las elecciones provinciales en Corrientes, La Libertad Avanza (LLA) anunció que competirá con lista propia.

Este lunes, apenas unas horas después del contundente anuncio, el gobernador Gustavo Valdés y los libertarios volvieron a abrir un canal de negociaciones en busca de un acuerdo electoral.

Un escueto comunicado dado a conocer este lunes a través de las redes sociales dejó en evidencia que las negociaciones con el oficialismo no habían prosperado como se daba por descontado la semana pasada. “La Libertad Avanza competirá en Corrientes en la primera elección a gobernador del país”, señalaron desde el espacio.

“Tras una descomunal cantidad de operaciones mediáticas en las semanas previas al cierre de alianzas, con el objetivo que LLA abandonara la carrera electoral, nos complace confirmar a todos aquellos que desean acompañarnos, que La Libertad Avanza competirá”, dice el comunicado. Es por eso que “invitamos a todos los espacios que deseen sumarse a formar parte de nuestra alianza para enfrentar a aquellos que intentaron confundir y socavar la esperanza de los correntinos de tener la posibilidad de elegir un verdadero cambio”. Y adelantaron que competirán con la Lista 196.

Desde La Libertad Avanza dieron a entender que no aceptaron las condiciones que les imponía Vamos Corrientes, al señalar que “nuestras ideas y valores no se negocian; las ideas de la libertad y el proyecto nacional son nuestro norte”.

Las negociaciones entre Gustavo Valdés y LLA parecían encaminadas, pero todo cambió el viernes en Buenos Aires, donde una tensa reunión en la que no se pudieron limar diferencias. Desde el oficialismo correntino le ofrecían a los libertarios los dos primeros lugares en la lista de candidatos a diputados nacionales, otros dos lugares para las bancas provinciales y algunas concejalías en donde los libertarios pudieron hacer pie.

El escollo mayo habría sido la casi segura candidatura a gobernador de Juan Pablo Valdés, el hermano menor de Gustavo. El actual intendente de Ituzaingó se impondría sobre el alcalde de la capital provincial, Eduardo Tassano. Esa postulación no es tolerada por los libertarios.

El principal referente libertario en Corrientes, el diputado nacional Lisandro Almirón, se llamó a silencio. Lo mismo ocurre con el entorno de Valdés. Más allá del comunicado oficial, muchos todavía no descartan llegar a un acuerdo. “Hay que esperar, no hay que dar por cerrado este capítulo” dijo un operador de fluidos contactos en ambas fuerzas.

El problema para LLA es que no quedan tiempos para un armado electoral competitivo. “El riesgo es ir a unas elecciones y sacar el 15% de los votos a dos semanas de los comicios en la Provincia de Buenos Aires. Acá Javier Milei mide muy bien, pero no ocurre lo mismo con el sello de LLA. Y en estas elecciones son fundamentales los armados a nivel municipios. Ahí es donde se traccionan muchos votos”, explicó el operador.

En caso de que finalmente la fuerza de Javier y Karina Milei mantenga su decisión de competir con la Lista 196, el candidato sería Almirón. Una posible postulación del ex medallista olímpico Carlos “Camau” Espínola se mancó apenas repararon en que una eventual elección como gobernador le abriría la puerta a una camporista para ocupar su escaño en el Senado hasta 2027.