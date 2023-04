Corrientes: el peronismo se fracturó y allanó elcamino para que Valdés consolide su hegemonía

El justicialismo tendrá dos frentes electorales en los comicios para renovación parcial de la Legislatura provincial. El gobernador, en tanto, consolidó su espacio ECO + Vamos Corrientes y todo hace prever que fortalecerá su posición en el territorio

El martes venció el plazo para la inscripción de los frentes electorales que competirán el 11 de junio en la renovación de la Legislatura y de concejos deliberantes de 64 municipios correntinos que adhirieron al proceso electoral provincial.

Serán tres los frentes que competirán para quedarse con los cargos legislativos provinciales en disputa: 15 diputados y 5 senadores. El principal es ECO (Encuentro por Corrientes) + Vamos Corrientes, la alianza que hegemoniza el radicalismo con el gobernador Gustavo Valdés como figura principal. En frente estará el justicialismo dividido: por un lado el Frente de Todos (FdT) y por otro Ganemos Corrientes.

La provincia tiene un sistema de votación complejo. Los frentes electorales no unifican la boleta, sino que cada partido que lo integra presenta su propia papeleta con las candidaturas del espacio. A la hora del escrutinio, actúan como colectores para la alianza que componen. Por eso el domingo de la votación, cerca de un millón de correntinos se encontrarán en el cuarto oscuro con casi 60 boletas: 32 serán de ECO + Vamos Corrientes, 22 del FdT y 5 de Ganemos Corrientes.

El oficialismo renovará 10 bancas en Diputados y tres en el Senado, mientras que la oposición pondrá en disputa 5 y dos, respectivamente. Se suman además unos 145 lugares a renovar en los concejos deliberantes locales.

Los nombres que encarnarán las candidaturas se conocerán el 22 de abril cuando venza el plazo para el registro ante la Justicia Electoral correntina. Sin embargo, hay algunas pistas certeras de que podría ocurrir: el ex gobernador Ricardo Colombi seguramente buscará repetir como senador. Lo mismo ocurrirá con su par de bancada Sergio “Checho” Flinta y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro “Perucho” Cassani. Todos usan boina blanca.

En el búnker oficialista hay tranquilidad. Aspiran de mínima a conservar los dos tercios en la Legislatura y, de máxima, a incrementar aún más la representación parlamentaria. Esto tendrá consecuencias políticas nacionales y locales. Valdés se perfila con un dirigente con peso regional en el radicalismo nacional y, por otro lado, quedaría despejado el camino para la elección de cargos ejecutivos de 2025.

Una interna abierta

El Partido Justicialista correntino está intervenido desde hace años. Al frente del proceso está el intendente bonaerense de Hurlingham, Juan Horacio “Juanchi” Zabaleta. Luego del magro resultado de 2021 —Valdéz fue reelecto con el 77% de los votos—, debió superar en esta instancia cuestionamientos internos para armar un frente que pueda competir contra el oficialismo.

“El cierre de alianzas fue resultado de un trabajo que implicó mucho diálogo y seguir pensando en proponer una alternativa que permita mejorar la vida de las y los correntinos”, explicó Zabaleta a Infobae.

Luego, adelantó que las candidaturas que presentará el Frente de Todos “serán representativas de la unidad y amplitud que se logró en este frente”.

“Estamos confiados en que vamos a lograr buenos resultados porque el Frente expresa la necesidad de muchos sectores de la sociedad correntina de superar una etapa en donde muchos correntinos sufren desde hace años”, agregó.

Hubo un sector que se abrió de este armado. Está bajo la batuta del diputado del Parlasur Alejandro Karlen, un dirigente con diálogo directo con el presidente Alberto Fernández que intentó de todas formas desbarrancar a Zabaleta de la intervención.

Karlen armó “Ganemos Corrientes”. Intentó sumar al espacio al ex vicegobernador Gustavo Canteros, pero el ex dirigente gremial docente prefirió permanecer dentro del Frente de Todos al que se integró luego de abandonar ECO.

“El peronismo necesita salir de la resignación. Nos quieren obligar a aceptar lo que nos impongan y eso no es el peronismo por el que yo milité toda mi vida”, afirmó el parlamentario del Mercosur en diálogo con este medio.

“Los peronistas no solo tenemos ideas sino que tenemos fe. Tenemos confianza en nuestro movimiento y en ser capaz de superar las peores crisis. Sé qué y cómo hay que hacer y tengo el coraje para hacerlo”, concluyó Karlen.