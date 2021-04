Corrientes: múltiples contagios de Covid-19 tras el duelo San Patricio- Aranduroga

Compartir

Linkedin Print

Este sábado San Patricio y Aranduroga jugaron por la segunda fecha de la Copa Corrientes, con público, sin protocolo y la mayoría de los espectadores sin barbijo, haciendo todo lo contrario a lo impuesto por la URNE para el desarrollo de los partidos en esta temporada. Además ya se conocieron varios contagios en los planteles que vieron acción el fin de semana.

Desde la Unión de Rugby del Nordeste informaron que para este inicio de temporada los encuentros tanto de la Copa Corrientes como de la Copa Chaco se debían disputar sin la presencia de público, sin el uso de vestuarios y sin tercer tiempo.

Pero todas esas indicaciones este sábado no estuvieron presentes, por lo que genera preocupación ante la gran cantidad de contagios que tiene la provincia.

La imagen que se vio de este sábado es contundente, la mayoría de los espectadores sin el barbijo correspondiente, sin distanciamiento social, y amontonados en la tribuna de la cancha de San Patricio. En plena segunda ola de contagios, y con varias localidades en la provincia afectadas y en Fase 2, esto no ayuda a la continuidad de un deporte que le costó volver a tener actividad.

Por lo que este lunes se sumó la suspensión de los entrenamientos de los tres equipos correntinos, debido a que se confirmaron varios casos de coronavirus en la divisiones formativas de Aranduroga, como así también en la primera división.

Donde cuyo jugadores disputaron sus respectivos partidos cursando ya la enfermedad, lo que la cantidad de contagiados podría ser mayo con el correr de los días.

Toda la actividad se encuentra paralizada para los equipos de la ciudad de Corrientes, lo que solo faltaría el anuncio oficial de la Unión de Rugby del Nordeste sobre la suspensión momentánea de la Copa Corrientes, ya que el próximo sábado debían jugar el clásico Taraguy y Aranduroga, algo que por la gran cantidad de casos no va a ocurrir. Seguramente la postergación del certamen sea por un par de semanas, pero en su regreso debería tener muchos más controles en los partidos.

Compartir

Linkedin Print