Corrientes se afirma fuerte como posible sede para la definición de la Liga Nacional de Básquetbol

Los clubes Regatas y San Martín de Corrientes mostraron interés por organizar los cuadrangulares definitorios, aunque las autoridades nacionales coincidieron en que “falta mucho y todo es dinámico” por la pandemia. La provincia competiría con San Luis y Catamarca.

Los clubes Regatas y San Martín de Corrientes mostraron interés por organizar los cuadrangulares definitorios de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), aunque sus autoridades coincidieron en que “falta mucho y todo es dinámico” por la pandemia de coronavirus.

“La idea está fuerte. Hay grandes chances. Hablé algo con Eduardo Tassano, que es intendente de la ciudad y presidente de Regatas, pero falta mucho”, le comentó el presidente de San Martín, Alberto Sottile, a Télam en una charla telefónica.

A su vez, desde Regatas, el gerente Daniel Valsangiácomo reconoció la potencialidad de la capital correntina por “contar con dos equipos entre los ocho” pero se mostró más cauto al faltar “la aprobación de los protocolos por parte del Ministerio de Deportes y Turismo y la ausencia de una fecha concreta para la celebración”.

La provincia tiene 96 casos positivos de coronavirus (sólo siete activos en la capital), según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación y no cuenta con transmisión comunitaria.

Sin embargo, Corrientes competirá, en principio y si se presenta oficialmente, con San Luis -59 días sin casos y con 11 positivos- y Catamarca -libre de coronavirus junto con Formosa-, que se ofrecieron abonando los gastos, según le informaron a Télam.

Los grupos quedaron conformados con el A: Quimsa de Santiago del Estero (1ro.), Instituto de Córdoba (4to.), Comunicaciones de Mercedes (5to) y Regatas Corrientes (8vo) y el B: San Lorenzo (2do.), Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (3ro.), Ferro (6to.) y San Martín de Corrientes (7mo.).

Además, desde la Asociación de Clubes de Básquetbol reconocieron que la idea de disputa es en una provincia que cuente con dos subsedes, algo que cumple a la perfección Corrientes, con dos estadios de Liga Nacional, y la fecha es la segunda quincena de agosto como límite para cancelación de la temporada.

De hecho, Sottile contó: “Esto es muy dinámico, nadie puede asegurar que se juegue en Corrientes, pero al estar en fase 5 y entre los dirigentes de la provincia consideramos la opción. Tenemos tres equipos en los dos grupos y también podemos darle actividad a la ciudad”.

Asimismo, el directivo correntino reafirmó: “La idea de jugarlo en Corrientes está, pero no se puede avanzar por la dinámica de la pandemia. Estamos hablando de jugarlo cuando transitemos una etapa mejor a la que estamos”.

San Martín, si tuviera que decidir en los días próximos, jugará la definición sin el neyorquino Brain Fitzpatrick y el nacido en Sioux Falls Jon-Christopher Anderson Fuller, que están en su país, por “la complicación económica con el dólar y el gasto de repatriarlos si se acepta el inciso de los foráneos”.

Y no sería el único, ya que en principio Ferro y San Lorenzo, actual tetracampeón de la competencia, también afrontarían la definición con nacionales.

“Vamos llevándola pero cuando termine la pandemia sabremos la deuda general con la que quedaremos. Entendemos a la gente. Tenemos menos de la mitad de los socios activos, la otra mitad se borró o dejó de pagar. Entramos en planes de pago con los servicios”, lamentó Sottile.

Por su lado, Valsangiácomo reconoció sobre la organización: “Veremos primero cómo se hará y quién tendrá que pagar. Si nosotros tenemos que pagar todo es un poco más complicado porque venimos llevándola en este contexto”.

En relación a jugar con o sin extranjeros se diferenció de su coterráneo y contó que la institución se inscribió entre los que harían “todo el protocolo” necesario para traerlos si “la situación sanitaria lo permite”.

“Se mandó un protocolo al Ministerio con equipos que pretenden traer extranjeros y nuestra idea es hacerlo. En el caso que vengan se verán todos los pasos a seguir y aprobados. Tampoco sabemos si lo haremos por lo económico, dependerá de la fecha a jugarse y la cantidad de días del certamen”, explicó.

Por último, Regatas, al igual que San Martín, presentó el libre deuda parcial con los salarios de marzo incluido y su dirigente resaltó: “Nosotros venimos muy bien en la parte económica, nos arremangamos un poco después del año pasado y esta temporada armamos un equipo competitivo y al día desde el inicio”.

Regatas tiene a casi todo su plantel en la ciudad, con la salvedad de los foráneos Adonys Henriquez y Anthony Smith y del pivote Tayavek Gallizi, quienes se encuentran en Estados Unidos y en el Chaco, respectivamente.

La Liga Nacional de Básquetbol se suspendió el pasado 13 de marzo por el coronavirus, siendo una de las primeras competiciones nacionales.