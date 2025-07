Corrientes: tras el cierre de alianzas, Gustavo Valdés presentó su espacio que competirá contra cuatro rivales

Un total de cinco alianzas se presentaron en Corrientes para competir por la gobernación en las elecciones del 31 de agosto mientras que una sexta sólo competirá por cargos legislativos. A nivel comunal son 455 los pactos electorales en los 73 municipios donde se pondrán en juego 296 cargos.

El gobernador Gustavo Valdés -no puede acceder a la reelección- se puso al frente del armado electoral y Vamos Corrientes consiguió el apoyo de otras 33 fuerzas electorales, entre partidos y agrupaciones, tras el frustrado intento de alianza con La Libertad Avanza (LLA).

Este martes, ya vencido el plazo, se sumó a la alianza «Hacemos por Nuestro País», que lideran el cordobés Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, peronismo.

Al sello electoral de Valdés adhirieron el PRO, Acción Popular de los Trabajadores, Acción por la República, Coalición Cívica ARI, Partido Autonomista, Ciudadanos Comprometidos, Compromiso Correntino, Partido Conservador Popular, Partido de la Concertación-FORJA, Partido Demócrata Progresista, Encuentro Correligionario, Hacemos, Integración Correntina, Ladrilleros Unidos, Partido Liberal, Movimiento de Integración y Desarrollo, Partido Nuevo, Partido Popular Correntino, Revolución Ciudadana, Partido Socialista. Unión Cívica Radical, UCEDE, Unión para el Desarrollo y Unión Popular. Además, cuenta con el apoyo del ex medallista olímpico Carlos “Camau” Espínola, quien integraba el denominado Grupo Alondra y había amagado con sumarse a LLA.

El lunes por la noche, tras el cierre de alianza, Valdés encabezó un acto donde presentó a el armado electoral para los comicios del 31 de agosto que fue rubricado por 33 sectores políticos, 64 intendentes y 28 legisladores nacionales y provinciales.

«Acabamos de firmar la alianza más importante de los últimos tiempos, hicimos una alianza entre los correntinos, para los correntinos y por los correntinos”, dijo y agregó: «Tenemos que salir a defender lo que somos”.

Encuentro por Corrientes (ECO), que impulsa el retorno al poder del ex gobernador Ricardo Colombi, logró la adhesión de una decena de fuerzas. Colombi sumó a los partidos Acción por Corrientes; Agrario y Social; Cambio, Austeridad y Progreso; Cambio Popular; Ciudadanos a Gobernar; Libres del Sur; Nuevo País; Proyecto Corrientes; Proyecto Popular y Unidad Correntina. Respecto de esta última agrupación, sólo presentará candidatos a diputados y actuará como lista colectora de Colombi.

El peronismo competirá bajo la denominación de “Limpiar Corrientes” y llevará como candidato a gobernador al intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, quien a principios de junio recibió el apoyo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además del PJ, confluyeron en esta alianza los partidos de la Victoria, Del Trabajo y del Pueblo; Demócrata Cristiano, Frente Renovador, Kolina, Laborista Autónomo, Renovador Federal y el Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social por Tierra, Techo y Trabajo. Además, sumaría a Nuevo Encuentro, de Martín Sabatella, quien presentaría un recurso ante la Justicia Electoral porque un ex dirigente de su espacio inscribió al partido en la alianza de Colombi.

Hasta el fin de semana La Libertad Avanza (LLA) negoció sin éxito un intento de acuerdo con el oficialismo provincial. En pocas horas lograron armar una alianza con Encuentro Liberal, un partido que les asegura territorialidad; y los partidos Fe, Federal, Unidos por Corrientes y Unión Celeste y Blanco. Con “Camau” Espínola en Vamos Corrientes, la candidatura a gobernador recaería en el diputado Lisando Almirón. Y su compañero de fórmula sería Pedro Cassani, de Encuentro Liberal.

Con los libertarios confluyeron dirigentes que habían conformado el Grupo Alondra con el fin de armar una nueva fuerza con la capacidad de destronar a los radicales. Con el paso de las semanas el proyecto fue perdiendo impulso y decidieron sumarse a LLA.

El quinto frente electoral lo constituyen agrupaciones de izquierda, que competirán con el sello de Cambia Corrientes y tendrán como candidata al sillón de Ferré a Sonia López. En esta alianza recalaron los partidos Comunista y Convocatoria Popular.

El proceso eleccionario en Corrientes todavía debe definir su capítulo judicial. Es que varios partidos opositores recurrieron a la Justicia para frenar un decreto del gobernador Valdés que le pone límites a las alianzas municipales.

La Justicia hizo lugar a un recurso de amparo de la oposición pero el oficialismo apeló esa resolución y será la Cámara Electoral la que resuelva. Desde el Ejecutivo se mostraron dispuestos a llegar al Superior Tribunal de Justicia.