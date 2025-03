Corrientes: un joven de 22 años fue hallado muerto y creen que habría sido asesinado a golpes

Rodrigo Roa, un joven de 22 años, fue hallado muerto este domingo en una zona de pastizales de la ciudad de Corrientes, a unos 150 metros de la ribera del río Paraná, y ahora la Policía provincial y el fiscal Gustavo Roubineau, a cargo de la investigación, trabajan para esclarecer el hecho. La principal hipótesis apunta al ataque perpetrado por una patota, en el marco de una presunta disputa por la venta de estupefacientes, según consignan los principales medios locales.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el cuerpo de Roa fue encontrado ayer por la mañana sobre el pasaje Torrent, entre pasaje Lujambio y la Quinta Relax, en el barrio Bañado Norte de la capital provincial. Presentaba heridas múltiples de golpes en todo su cuerpo y ahora la Unidad Fiscal de Investigaciones Criminales, a cargo del doctor Roubineau, trabaja para determinar si fue asesinado por un grupo de jóvenes.

A partir del informe preliminar de la autopsia, los investigadores determinaron que Rodrigo podría haber sido víctima de una golpiza, ya que presentaba varias lesiones en el rostro.

En el marco de las primeras diligencias ordenadas por el fiscal Roubineau, los investigadores aprehendieron a cuatro sospechosos, todos mayores de edad, entre los cuales se presume que podría estar el supuesto autor del hecho. No obstante, uno de ellos ya fue liberado y solo quedan tres demorados, que en principio habrían estado con el fallecido durante la madrugada del sábado.

Según informa el diario Época, de Corrientes, una de las hipótesis que baraja el fiscal Roubineau tendría relación directa con el consumo de estupefacientes por parte de los jóvenes involucrados, incluyendo a la propia víctima. En este contexto, se habría originado una discusión por una presunta deuda de venta de drogas, en la que Roa terminó “emboscado” y golpeado hasta la muerte.

En medio de la conmoción por la trágica muerte de Rodrigo, familiares del joven reclaman justicia. “Quiero justicia por mi hijo. Ese día él salió con su junta. Luego, él volvió de una fiesta en un boliche y me trajo algunas bebidas que iba a llevar al día siguiente a otra fiesta. Posteriormente, una persona llamada Enrique, que no era amigo de Rodrigo ni nada, se lo llevó y no volvimos a saber de él hasta que lo encontramos sin vida”, relató hoy lunes Emiliana, la mamá de Rodrigo, en diálogo con radio Sudamericana.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que personal de la Policía de Corrientes allanó esta mañana los domicilios de las tres personas que continúan demoradas. Los agentes secuestraron siete teléfonos celulares y algunas prendas de vestir.