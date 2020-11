Corrientes: Vera entrena con el objetivo de clasificar a Tokio 2021

Compartir

Otro paso positivo en su preparación de cara a la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio dio el correntino Alejandro Vera al ganar el Campeonato Canadiense de remo indoor 2020 en su categoría PR1 Single.

El ahora representante del Club de Remo Teutonia de Buenos Aires tuvo la mejor marca en el remoergómetro para adjudicarse el primer puesto de la prueba internacional con 8 minutos y 14 segundos. El podio se completó con Servín Duarte y M. Bone Colobom.

Las tiradas de 2.000 metros se realizaron del 6 al 8 de noviembre. Tres días después, los organizadores del evento virtual dieron a conocer los resultados con Vera en lo más alto del podio. De esta manera, repitió lo que hizo en el mes de junio durante la Copa América. “Estoy muy contento por este resultado, donde también bajé mi tiempo y me da mucha fuerza para lo que se viene: el preolímpico 2021 en Río”, comentó el correntino.

El gran objetivo de Vera es la clasificatoria para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 (mantiene el año pese a que se pospuso para 2021) que se desarrollará en Brasil, probablemente durante el mes de marzo del próximo año. “Representé a la Argentina, pero este triunfo se lo dedico a Corrientes y mi club el Teutonia donde me hacen sentir que soy importante para ellos”, agregó Vera.

Vera sigue entrenando en Corrientes bajo las órdenes de Fernando Ortíz, “que sabe mucho de esta disciplina y nos tenemos un respeto mutuo”, mientras espera poder viajar a Buenos Aires para realizar algunas prácticas en El Tigre.

El remero comentó que “me resulta difícil en el remoergómetro porque no lo tengo, es una máquina indispensable para la preparación física, pero es muy cara. Si no fuera por una gran persona que tiene la voluntad de prestarme no lo podría hacer, porque en estos momento de pandemia tiene que ser una actividad personal”.

Por último, agradeció a “Servicios Profesionales Veterinarios con su apoyo incondicional”, en tanto que espera que se concrete el apoyo del Gobierno Provincial que “se está tramitando y sería indispensable para mí”.

