Cortaron la ruta 81 en Bartolomé de las Casas por falta de agua potable y viviendas

Integrantes de una de las comunidades de la localidad de Bartolomé de las Casas, cortaron el tránsito en la Ruta Nacional N°81 en pedido de agua potable. Solicitaron que se aumente la provisión ya que «no alcanza». «Hay un sólo tanque para acarreo de agua», manifestó Berto, uno de los manifestantes, al Grupo de Medios TVO.

«Hay 3 grupos reclamando por un compromiso por parte del Gobierno. Por mi grupo lo que estoy pidiendo es el tema del agua porque acá en nuestra comunidad hay un sólo tanque para acarreo y hay veces que el chófer se cansa y se enoja», expresó el hombre.

El principal reclamo de este grupo de manifestantes es el aumento en la provisión de agua potable ya que indicaron que la cantidad actual no alcanza para toda la comunidad, más aún para la gente más alejada.

«Lo que más me preocupa es la gente de afuera, la del campo, es gente a la que no le alcanza. Hay agua, pero no hay fuerza en la cañería que viene de la localidad Comandante Fontana», añadió Berto al respecto.

El corte de ruta iniciado ayer, es otro de los que ya hubo en otros sectores de la provincia en reclamo del cumplimiento de los compromisos del gobierno con las comunidades aborígenes, según relatan los manifestantes.

La comunidad de la que forma parte Berto, está formada por al menos unos 3.600 habitantes, los que se encuentran con la limitación del abastecimiento del vital líquido en medio de la sequía.

Aunque al reclamo por el agua potable, también otro de los grupos sumó el pedido de viviendas. «Hay otros grupos reclamando por los módulos, viviendas que prometió Gildo Insfrán y que por la pandemia se cortaron todas las obras y no lo hicieron más», sostuvo el hombre.

La modalidad del corte permitía el paso únicamente de ambulancias, patrullas y gente adulta mayor, y podría repetirse si no se encuentra una solución al reclamo. «Se corta 15 minutos y de nuevo se sigue hasta las 18 horas mientras no haya una solución», concluyó Berto.

