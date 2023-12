Cortaron la transmisión de Gran Hermano luego de una pelea entre Furia y el Paisa

Un impactante incidente ocurrido las últimas horas en Gran Hermano (Telefe) puede cambiar la dinámica de la casa en esta edición, y una de las protagonistas de esta historia es Juliana Scaglione, conocida como Furia, quien no es la primera vez que se ve envuelta en un altercado. La joven es la que más juega con el afuera, y suele mirar a cámara para hacer partícipe a los espectadores de su estrategia, que consiste en sacar de quicio a sus compañeros.

Este suceso que captó la atención del público tanto en la pantalla como en las redes sociales, se desencadenó cuando Furia, en un momento de aparente jocosidad, le habría propinado un golpe a Williams López, a quien llaman Paisa por su origen campero. Pese a que ese momento no se logra ver en las imágenes que se transmiten por televisión, se pudo apreciar un instante posterior, cuando la joven comienza a correr, perseguida por su compañero, quien expresaba su indignación. “¿Que flasheas la c… de tu hermana? Vas a venir a pegarme así. ¿Para que pegás así? Fantasma de mierda? ¿Por qué pegás así?”, vociferaba mientras era retenido por sus compañeros.

Furia, por su parte, minimizó el incidente y cuestionando la reacción de Paisa al calificarla de exagerada: “¿Qué fantasma? ¿Qué te pegué? Fue un cachetazo, no más… no te pegué, boludo”. El nivel de tensión y controversia generado por este acontecimiento fue tal que la producción de Gran Hermano decidió interrumpir la transmisión en vivo del programa, acaso optando por reservar las imágenes del incidente para incluirlas en el resumen diario del reality.

En este contexto comenzó una creciente especulación en las redes sociales sobre posibles medidas disciplinarias que podrían ser impuestas a a participante a raíz de su comportamiento agresivo. Los usuarios debatieron intensamente sobre la posibilidad de que los productores del reality emitan un comunicado oficial, posiblemente en forma de una advertencia severa o incluso el tan temido “comunicado rojo”, en respuesta a la conducta de Furia.

Este incidente que captó la atención de la audiencia y generó controversia ocurrió en el marco de una de las pruebas semanales del líder dentro del programa. La situación llevó a especulaciones sobre las consecuencias que podría enfrentar Juliana Scaglione. Entre las posibles repercusiones discutidas en las redes se incluye la probabilidad de que sea nominada directamente en la próxima ronda de votaciones del programa o incluso que pueda ser expulsada de manera inmediata por la producción.

Cabe destacar que no es el primer incidente ni la primera reacción aireada en que se encuentra involucrada. La última placa quedó conformada por Axel, Catalina, Carla y Agostina y Juliana, conocida en el certamen como Furia y la participante con el perfil más alto hasta el momento. En la gala del domingo, el conductor Santiago del Moro fue guiando el suspenso de acuerdo al voto del público, hasta que convocó a Axel y a Furia para que tomen sus pertenencias a la espera de la decisión final.

“Quien abandona la casa más famosa del mundo por decisión del público es… ¡Axel!”, gritó Santiago. El joven se abrazó de inmediato con su contrincante y luego con sus compañeros, quienes lo despidieron entre lágrimas, asombrados por la decisión de la gente. En tanto, Furia, visiblemente emocionada y contenta, se mantuvo tranquila y haciendo un gesto a la cámara, expresó con sus manos que “esperaran un minuto” y les lanzó un beso en forma de corazón con sus manos al público.

Y ese minuto pasó. Mientras sus compañeros debatían lo que acababa de suceder, la joven ingresó a su habitación para colocar sus pertenencias en el armario. “Vamos, gracias gente! Gracias, así de grande”. Y siguió vaciando su valija. “Se estaba conteniendo”, interpretó el conductor desde este lado del mundo. “Que se vea, loco, que se vea”, expresó la participante, asimilando los primeros informes del afuera, y satisfecha porque había sido la elegida. Y por las caras de sus compañeros, que masticaban la decisión del público, parecía que ellos también se estaban dando cuenta del nuevo equilibrio de fuerzas que los espera para lo que viene.