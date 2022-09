Cortaron nuevamente el tránsito sobre el Puente Blanco por módulos habitacionales

Compartir

Unas 25 familias, de las 47 que iniciaron el corte de ruta, se mantienen con el reclamo sobre el ingreso al Puente Blanco y volvieron con la medida de protesta, aunque analizan una nueva modalidad tras incidentes ocurridos durante la mañana de ayer. “Estamos acá para tener una respuesta”, señaló Carmen, una de las manifestantes al Grupo de Medios TVO.

“Sinceramente no nos dieron respuesta, nos rechazaron, estamos acá para tener una respuesta porque somos todas personas que trabajamos y que no nos alcanza, que estamos por un techo digno porque tenemos hijos y porque acá no hay persona que haya tenido módulos”, agregó la mujer.

Bajo la fuerte determinación de continuar con el reclamo hasta que el Ministerio de la Comunidad les otorgue módulos habitacionales a todas las familias que se encuentran en el lugar, las manifestantes decidieron cortar nuevamente el tránsito pasado el mediodía de ayer. Son un grupo menor, sólo quedaron 25 familias de las 47 que estaban originalmente ya que una parte habría decidió acceder a la entrega de 10 módulos habitacionales.

“Tuve una reunión en el Juzgado Federal Nº2, ahí hubo una reunión, pero tampoco tuvimos una respuesta favorable. Querían darles módulos a 10 personas y nosotros dijimos que no porque somos una determinada cantidad y nos plantamos, si no es a uno es a todos, si o si a todos nos tienen que dar. Los del San Antonio, los que estaban ahí decidieron firmar el papel y si les dan los 10 le dan a los 10, a nosotros no porque todos los que están acá nos plantamos el primer día así que es para todos”, contó Daniela, otra de las manifestantes.

De esta manera, quienes se encuentran actualmente continuando con la protesta son en su mayoría familias pertenecientes al Circuito 5, que han determinado que solo se retiraran del lugar si se les entregan los módulos habitacionales a todos los manifestantes en su totalidad. Pero, la modalidad del corte sería más flexible y adelantaron que lo decidirán en un acuerdo en conjunto.

“Seguimos hasta que nos den una respuesta. Vamos a abrir en un horario por la mañana y por la tarde, eso lo estamos hablando y vamos a tomar la medida dependiendo de la respuesta que nos den. Hubo promesas, nos prometieron muchas cosas sin embargo nos hacían ir al PAIPPA (Ministerio de la Comunidad) porque nos dieron esperanza de que nos iban a dar algo, nos mintieron”, aportó Carmen.

A su vez, las madres que ya llevan unos 7 días de reclamo, indicaron que ninguna autoridad se acercó hasta el corte para tratar de destrabar el corte, simplemente se acercó un equipo de la Defensoría del Pueblo, pero ellas se negaron a negociar. La única colaboración que tuvieron para llegar a un acuerdo, según expresaron, es de la Gendarmería Nacional, que las trasladan hasta las audiencias realizadas.

“Los del San Antonio se retiraron porque casi todos ellos tuvieron módulos y no tienen hijos, por eso se retiraron más que nada, porque ellos estaban respaldados por la familia que tienen hijos o sea nosotros”, concluyó Carmen.

