Corte de RN 11 en Clorinda: «Pedimos al estado provincial la asistencia prometida; nos hemos cansado de suplicar»

Marta Mendoza, referente del movimiento social Darío Santillán en Clorinda, dijo al Grupo de Medios TVO que si bien ahora está acompañando el reclamo que se realiza frente al barrio Namqom «en Clorinda también estamos realizando nuestro reclamo, que se debe a la situación que venimos sufriendo hace tiempo la retención de los camiones que envían mercaderías para nuestra organización».

Indicó que «la necesidad de la gente es mucha, tenemos 18 merenderos y 3 comedores que todos los días sirven una tasa de leche o un plato de comida, hace 7 meses que no recibimos esa mercadería enviada desde la Nación».

«Hemos planteado nuestra situación al ministro Ferreira y al ministro Gómez y nos ayudaron con 50 bolsitas con 4 productos cada una; eso nos dura 4 o 5 días. No es todo color de rosa como quieren mostrar; el reclamo es el pedido de asistencia ya que la Provincia no nos han dado en 5 años, nunca hemos molestado al Gobierno Provincial. En Clorinda el corte es total y cada media hora se deja pasar. Queremos un compromiso real por parte de la provincia, necesitamos acompañamiento para trabajar en unidad y no ponernos trabas todo el tiempo, nos hemos cansado de suplicar», cerró Mendoza.