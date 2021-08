Corte de ruta en Bartolomé de las Casas: originarios reclaman al intendente de Fontana que cumpla con su promesa de dar trabajo

Compartir

Linkedin Print

Ayer, a las nueve de la mañana un grupo de originarios de la Comunidad de Bartolomé de las Casas comenzó un corte sobre RN 81 para reclamar por promesas incumplidas por parte del intendente de la localidad de Comandante Fontana, Juan Carlos Jacquemín quien les habría prometido hace dos años atrás trabajo.

Ariel, uno de los manifestantes que está en el lugar, dijo al Grupo de Medios TVO que “estamos cortando la ruta por falta de respuestas del intendente de Comandante Fontana, quien nos había prometido trabajo y hasta ahora no cumplió”.

“Nosotros pedimos que dé trabajo a los habitantes de la Comunidad, no tenemos nada, ningún tipo de ayuda y por eso salimos a la ruta a manifestarnos”, insistió.

Aseveró que el reclamo no es de ahora, sino que es de vieja data y que pese a la insistencia jamás obtuvieron respuestas. “Desde hace dos años que esperamos, él prometió que iba a darnos trabajo”, indicó el hombre.

Seguidamente aseveró que “antes de llegar a esta determinación pedimos un montón de veces audiencia con él, nos acercamos a la Municipalidad, pero nunca nos atendió y por eso ahora llegamos a este punto; incluso ayer (por el martes) intenté hablar con él, pero no me recibió”.

“Lo único que queremos es que traiga trabajo para los integrantes de la Comunidad”, dejó en claro.

“Entiendo que molesta el hecho de que salgamos a cortar la ruta, pero nosotros no tenemos nada para darle de comer a nuestros hijos, y no es que nos gusta estar en nuestras casas esperando que caiga todo de arriba como algunos dicen, estamos pidiendo trabajo nosotros. El reclamo es para el intendente de Fontana, él fue quien nos prometió darnos trabajo y ahora exigimos que cumpla”, afirmó

Por último, según manifestó el bloqueo es total por el lapso de dos horas y levantan durante 15 minutos. Se adelantó además que continuarán en la zona hasta que el reclamo sea escuchado.

Compartir

Linkedin Print