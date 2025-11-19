Corte del servicio de Agua Potable informó Aguas de Formosa

Barrios Afectados:

Itatí II, Lote Rural 98, Lisbel Andrés Rivira, Lote Rural 110, Lote Rural 111, San Andrés I, San Andrés II, San Antonio, San Juan.

Fecha prevista y duración:

Mañana Jueves 20 de Noviembre a partir de las 22:00 hs. hasta las 04:00 hs., del viernes 21 de noviembre estimándose la normalización del servicio desde las 05:00 hs. del día viernes, aproximadamente.

Motivo:

En el marco de las obras de mejora en el sistema de desagües pluviales de los barrios mencionados, será necesario interrumpir momentáneamente el servicio para poder realizarlas de manera segura.

Al momento de la restitución del servicio, se podrían provocar movimientos bruscos del agua en la red, removiendo sedimentos que generan turbiedad, por lo que se recomienda a los usuarios que tengan este inconveniente, que antes de utilizar el agua para consumo, la dejen correr hasta que la misma normalice su aspecto.

Aguas de Formosa S.A. solicita a los vecinos sepan disculpar las molestias ocasionadas. En caso de lluvia, los trabajos se suspenderán hasta nuevo aviso.