Corte RN 11: el tránsito por caminos alternativos se vio muy complicado

Sigue activo el corte que el jueves comenzó un grupo de familias sobre ruta nacional 11, a la altura del Puente Blanco, para reclamar la entrega de módulos habitacionales; a esta medida de fuerza, ayer se sumó otro bloqueo frente al Centro Juan Pablo Segundo. Ante esta situación, el tránsito por los caminos alternativos se vio muy complicado y generó serios inconvenientes.

Cabe decir que en el lugar se encuentran efectivos de la Policía de Formosa y de la Gendarmería Nacional, quienes además de cuidar la seguridad proceden a efectuar los desvíos.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Emilce, una de las manifestantes sostuvo: «tengo un hijo de 5 años con problemas en el corazón, siempre me voy al Ministerio de la Comunidad, pero no me dan ninguna solución».

«Me responden que tienen prioridades, evidentemente mi hijo que es operado del corazón no es prioridad», aseveró y agregó que nadie se acercó para hablar con ellos y por ende «vamos a seguir acá. El corte es total, a los únicos que dejamos pasar es a las ambulancias».

«No hacemos esto por gusto, sino porque queremos una solución. Estamos cansados de vivir de alquiler en alquiler, de que nos prometan las cosas y nunca nos cumplan», sostuvo otra de las manifestantes.

«Ahora están entregando módulos, pero les dan a quienes tienen hijos grandes, por qué no nos entregan a nosotras que tenemos hijos chicos, los módulos se están cayendo a pedazos, se roban las aberturas, etc, y ni aun así los entregan», aseveró.

Vale recordar que el grupo de familias que reclama a la altura del Puente Blanco se encuentran viviendo actualmente en un predio en el barrio San Antonio denominado «La Villita» y tras la lluvia del día lunes, decidieron manifestarse. Primeramente, lo hicieron sobre la avenida Alicia Moreau de Justo, pero el jueves durante la madrugada se trasladaron hasta el lugar donde están actualmente.

El tránsito

Ante este panorama, quienes debían circular por allí lo hicieron por la avenida Maradona o Ribereña, vías que se vieron saturadas por el gran flujo vehicular; además los camiones quedaron varados sobre la ruta nacional ya que no podían ingresar por los caminos alternativos. El malestar de los conductores no se hizo esperar y se hicieron escuchar con fuertes bocinazos y gritos.

«Estoy acá desde las 23 del día jueves, lógicamente todo se retrasó, nuestra idea era llegar esa misma noche a Paraguay, y por estas horas gestionar todos los documentos para ir a casa y pasar el fin de semana con la familia, pero lastimosamente nos vinimos a encontrar con este panorama», dijo un camionero de nacionalidad paraguaya que esperaba en el lugar bloqueado.

Consultado por qué piensa hacer respondió: «en lo personal me queda esperar, porque tengo mercadería que es tránsito aduanero, tengo un cierto tiempo para llegar a destino y voy a esperar a ver qué acontece».

«Yo no tengo ningún problema con los manifestantes, es más comparto sus reclamos al gobierno, pero nosotros que somos extranjeros no tenemos nada que ver con lo que pasa, tendrían que haber hecho alguna consideración y por lo menos dejar pasar a los de chapa extranjera, no le vamos a solucionar nada, lo que tienen que hacer es ir a protestar frente a su gobernación», cerró el mismo.

