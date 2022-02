Cortes de luz: a mediados de marzo se sabrán los motivos de las fallas en el suministro

Compartir

Linkedin Print

Tras el pedido de gobernadores, se conformó un Comité de Emergencia por los cortes en el suministro eléctrico que afectó a miles de usuarios del noreste y prevén que los estudios técnicos concluirán en marzo para detectar los motivos.

Los cortes en el suministro eléctrico que afectaron a miles de usuarios del noreste argentino (NEA), norte del litoral y parte de Misiones, serán analizados por un comité especial que se creó luego de un pedido realizado por los gobernadores de Chaco, Jorge Capinachi, y Formosa, Gildo Insfrán, al subsecretario de Energía de la Nación. Se pretende detectar los motivos para trabajar sobre ellos y evitar que las situaciones se repitan.

En ese sentido, el presidente de Servicios Energéticos del Chaco, Empresa del Estado Provincial (SECHEEP), Gastón Blanquet manifestó al Grupo de Medios TVO: «nosotros en la región NEA, hemos tenido una ola de calor que por suerte ha terminado después de 12 días continuos y fue considerable este fenómeno que se conoce como colapso energético que nos afectó a toda la región NEA principalmente, parte del norte litoral y en algunos casos también a la provincia de Misiones en menor medida. En virtud de esto el gobernador Capitanich estuvo en contacto con el gobernador Gildo Insfrán, lo cual habían propuesto al subsecretario de energía eléctrica la conformación de un Comité de Emergencia y el día martes pasado se reunió ese comité de emergencia conformado por las tres empresas distribuidoras de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa, y la transportista regional, TransNea, la Transportista del Sistema Argentino Interconectado (Transener) y la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico que es CAMESA».

De esta forma, dicho comité fue conformado para trabajar sobre los cortes de luz de estos últimos días. «Nosotros lo que estamos teniendo es un problema. Es que cualquier línea de media o baja tensión, de media principalmente de la provincia de Corrientes, del Chaco o de Formosa, que sale al servicio en estas condiciones de alta temperatura y alta demanda genera antes que nada una perturbación en el sistema que se manifiesta con, nosotros vemos que baja la tensión en nuestros hogares y a veces al no poder, el sistema no puede amortiguar y esa perturbación produce el colapso energético que es el apagado de la provincia o gran parte de la provincia, es decir, la salida de servicio de los transformadores de potencia operados por las empresas transportistas. Esto no es una cuestión política es una cuestión netamente técnica», explicó Blanquet.

En este sentido el presidente de SECHEEP, continuó explicando que las tres empresas provinciales expresan que el problema «sobrepasa nuestra capacidad». «Como puede ser que un problema en la provincia del Chaco, en el sur, afecta a la provincia de Formosa y a la provincia de Corrientes o viceversa, un problema que surge normalmente por el alto clima que tenemos y por la demanda pico. Entonces nosotros en virtud de eso, estamos trabajando unidos y a partir de, estimo que esta semana, nos juntaremos las tres empresas aparte para terminar de pulir algunas cuestiones ante las empresas transportistas. Nosotros hoy consideramos que el problema está, y estamos más que seguros, que el problema está aguas más arriba, está en el problema del transporte de energía», agregó.

«Nosotros estamos buscando el problema técnico, que sospechamos, pero tampoco tenemos ningún indicio técnico para señalar o para decir ´la empresa transportista tiene que hacer esto tienen, que hacer lo otro´, por eso lo tenemos bajo una mesa técnica para que resuelva con fundamentos y un profundo estudio de gente altamente capacitada para esto», añadió.

Estos estudios técnicos se estarán realizando mediante un software una vez que se termine de conformar los equipos técnicos, la etapa más difícil, aseguran desde la empresa, pero que servirá para saber que se tiene que hacer para evitar que los problemas sigan existiendo.

«Nosotros tenemos el objetivo de que, para marzo, durante el transcurso del mes de marzo, tengamos los resultados de este estudio. Esta es la etapa que requiere de mucho trabajo del recurso humano y la coordinación, pero luego ya es una cuestión de cargar valores y modelar con un software para sintetizarse medianamente una forma de parte de lo que va a ser este estudio. Luego posteriormente la decisión de qué adecuación tiene que hacer cada provincia o probablemente una más que otra, o la empresa transportista regional principalmente», concluyó Blanquet.

Compartir

Linkedin Print