Cortes de luz: «Estos inconvenientes nos permiten poner a punto el sistema», dijeron desde Refsa

Compartir

Linkedin Print

Benjamín Villalba, interventor de Refsa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a las interrupciones en el servicio de energía eléctrica que sufrieron varios sectores de la ciudad durante la jornada del domingo donde se registraron temperaturas superiores a los 40 grados. “Estos inconvenientes nos permiten poner a punto el sistema”, aseguró, llevando tranquilidad a los usuarios, puesto que trabajan sin parar para mejorar el servicio,más aún en épocas de mucho calor.

“El domingo fue el primer día de calor intenso que tuvimos lo que generó algunos tipos de inconvenientes que nos sirven para poner a punto nuestro sistema, ya saltó lo que tenía que saltar, ya se verificaron los puntos calientes. En el barrio Guadalupe en forma particular se quemó un cable de potencia, un cable subterráneo y un transformador, se trabajó en forma intensa y se hizo una estación transformadora en la calle y de ahí se tiraron cables para abastecer la zona”, contó.

“Nosotros trabajamos con materiales que tienen muchos años y están las inclemencias del tiempo, hizo mucho calor , hubo mucha dilatación en todo nuestro sistema, realmente hizo calor, el sol estuvo muy pesado a la hora de la siesta, fueron problemas solucionables. En el barrio Evita por ejemplo colapsó un transformador que involucró a varias manzanas, es pesado, necesita grúa, personal especializado para solucionar”, acotó. “Ese transformador estaba lleno de abejas que interfirió un poco más nuestro trabajo porque primero las tuvimos que eliminar o sino no se puede trabajar, son problemas habituales que tenemos. Se puso a prueba el sistema, todos los problemas se solucionaron, se hacen cortes para no trabajar con línea viva, se cortan los distribuidores para que el personal pueda trabajar sin arriesgar vidas, ese fue el problema del domingo pero todo solucionable, tenemos transformadores que se quemaron, cambiamos en el lapso correspondiente, no se puede trabajar con mayor velocidad, siempre cuando se quema un transformador tardamos dos horas”, explicó.

Respecto al consumo de energía, aseguró que “para la época estamos dentro de los parámetros normales, el pico fue a las 23.30 horas del domingo y no hubo ningún tipo de reclamo, llegamos a los 360 millones de vatios consumidos, pero los problemas los tuvimos a la siesta donde no marcó el pico, pero sí el sol arrasaba en forma terrible, trabajar en esas condiciones es tremendo, felicito al personal por la dedicación de ir a trabajar con esas temperaturas, tuvimos que convocar a todo el personal ya que tuvimos varios frentes de batalla, trabajaron solucionando los problemas, la gente pasó una buena noche”.

Al ser consultado sobre si el verano en Formosa pasará sin muchas alteraciones en la energía, aseveró que “todo es una cadena de responsabilidades, nosotros somos el último eslabón como distribuidores, están los generadores, los transportistas en alta tensión, TRANSEA que es la compañía que nos entrega la energía para que podamos distribuir casa por casa, es una cadena y nosotros que damos la cara siempre, si la energía viene mal distribuimos mala energía, si viene con buena calidad distribuimos con buena calidad, es una cadena de responsabilidades, pero si Dios quiere estamos preparados para cualquier tipo de eventos, veníamos con un panorama bastante tranquilo, los días anteriores fueron frescos y esto nos sirve para ir calibrando todo lo que se necesita calibrar, ver los puntos calientes que tenemos, ya los hemos detectados y se está trabajando para que esto mejore, pedimos disculpas a nuestros clientes pero deben saber que se trabaja con máquinas, cables que pueden fallar, dentro de lo que es una estación transformadora tenemos distintos elementos de protección y maniobra que en muchos casos por variaciones de temperaturas se rompen las porcelanas que son los fusibles de media tensión, pero la buena noticia es que tenemos con qué salir a la calle, tenemos personal destacado que está a disposición las 24 horas y también tenemos los repuestos como para salir y tratar de compensar rápidamente lo que está roto o fuera de servicio”.

Destacó además que la tarifa de energía seguirá congelada hasta abril de 2022. “Todo subió de precios, tenemos una flota de más de 250 vehículos, el combustible en estos últimos dos años subió bastante, todo influye en lo que es tener a disposición la flota, los repuestos, las grúas que tenemos y sin embargo el precio de la energía está congelado hace más de dos años, mantener un celular a veces es más caro que pagar una factura de luz, si no hay energía no hay nada, las prioridades están invertidas, el precio del kilovatio está planchado, hacemos casos a las resoluciones nacionales, hasta el 30 de abril está frenado pero vamos a ver cómo viene el precio del monómico de la energía, es decir a cuánto vamos a comprar nosotros el megavatio y en función de eso vamos a ver cuánto va a aumentar el precio de la energía, hasta ahora está todo igual, aconsejamos a nuestros clientes el uso racional de la energía, sabemos que hace calor y que se prende todo lo que hay, pero estamos en valores históricos, tenemos dos transformadores de 300 más 300 en la nueva estación, son 600 millones, estamos pasando los 300, llegamos a picos históricos, vamos a llegar seguramente a 400, pero está marcando la tendencia”.

Para finalizar se refirió a si logran detectar a los usuarios que están “enganchados” del servicio. “Tenemos todo un sector que se llama recupero que se dedica a recorrer no solo en capital, tenemos la visión de todo Formosa que depende de Refsa, hay mucha gente que está enganchada al servicio, que tiene su bajada normal y por otro lado tiene todo su sistema de refrigeración colgado por la línea por ejemplo y es gente que puede pagar la energía, tenemos de todo y salimos a combatir eso, son los que más se enojan cuando se les corta el servicio, son gajes del oficio, nosotros estamos para dar servicio a la comunidad, somos servidores públicos porque si la energía no funciona no funciona nada, esa es la realidad, somos electrodependientes, ojalá pronto podamos tener el gas en nuestra zona, pero el gas no es para la cocina o para el confort del hogar sino para que se puedan instalar centrales eléctricas en distintas zonas de la provincia que nos van a dar tranquilidad pero eso se cortó, ya se sabe porqué, no vamos a volver a los cuatro años anteriores, teníamos programada, localizada la zona donde íbamos a instalar estos grupos electrógenos para que generen energía, estamos en punta de línea, la última parte de la línea de 500 mil llega a Formosa con todos los problemas que eso significa, vamos a ver cómo nos va, si nos va bien a nosotros les va bien a todos, la buena predisposición siempre está de este lado”.

Compartir

Linkedin Print