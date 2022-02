Cosenza: «El Registro Industrial también nos permite generar herramientas para acompañar a las industrias»

Compartir

El subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, se refirió a los más de cinco mil puestos de trabajo generados por 162 empresas locales, durante el 2021, según informó recientemente el Registro de Industria de la provincia.

El funcionario resaltó la importancia de este hecho y señaló que la mano de obra formal creció un 20%, alrededor de mil puestos más de trabajo, ya que “antes estaba a 4200 y ahora más de cinco mil”.

“Claramente hay una señal de que el trabajo de todos los sectores viene creciendo. Hay empresas de foresto industria, rubro alimentos, químico, empresas constructoras que tienen los camiones que producen el cemento y el asfalto; metal, mecánica, es un sector incipiente que viene creciendo.”, señaló.

Y añadió: “Desde el 2003 nadie puede decir que Formosa no ha cambiado extraordinariamente, sobre todo en aquellas cuestiones que no teníamos. El gobernador sigue gestionando el tema de acueductos; y hoy tenemos un montón de obras públicas que están trabajando a full, que, con su consecuente trabajo y mano de obra, estamos entre las primeras provincias del trabajo formal”.

En esa línea, Cosenza recordó que hace unas semanas se dio a conocer que Formosa es una de las jurisdicciones que más está consumiendo cemento; y argumentó que, desde 2019, “no teníamos una sola obra pública y hoy salimos a cualquier ruta de la provincia, de la ciudad y vemos cómo hay un montón de obras públicas que están en marcha”.

Respecto a los ladrillos y aberturas, explicó que son consorcios y cooperativas que construyen la mayoría que consume la obra pública, y principalmente las viviendas, lo que genera puestos de trabajos; y ambos son sectores que también se encuentran dentro del Registro Industrial, de los cuales se nutre “toda nuestra economía provincial”.

“Hay puestos de trabajo que se ponen en marcha nuevamente y es gracias a las políticas que vienen implementando. En el 2021 cuando empezó a atenuar la situación epidemiológica, claramente todas las actividades económicas fueron retomando su movimiento normal y conjunto a eso se comenzaron a mover todos los sectores económicos e industriales”, sostuvo.

También Cosenza manifestó que, un sector industrial que tuvo 162 inscripciones en el Registro Industrial no es solamente “un registro para que nosotros podamos saber quiénes son”, sino que, a partir de esos datos que obtiene el Estado sobre los diferentes sectores, generar herramientas para acompañarlos.

“Todos aquellos que tengan este certificado o Registro Industrial, estando dentro del Parque Industrial pueden acceder a ciertos beneficios. Si no se inscriben o no hacen una gestión dentro del sistema provincial, es muy difícil conocerlos”, aclaró.

Y finalizó: “Ponemos este Registro Industrial para conocerlos y de ahí diseñar herramientas para poder acompañar las industrias, herramientas de capacitación, financieras, técnicas, esa es la idea y el espíritu de la dirección de industrias”.

