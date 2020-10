Cosenza: “El sistema de salud de Formosa está fortificado por diferentes acciones del gobierno”

Compartir

El Subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, visitó el piso de “Expres en Radio” donde destacó el rol que cumple el programa de Desarrollo Textil “FONTEX” del cual es coordinador y que ante la pandemia de coronavirus, trabaja sin pausa para abastecer con los insumos a todo el personal de salud, como también policial que trabajan sin descanso.

“En marzo tuvimos que hacer una pequeña reconversión de lo que era el Fontex porque estábamos más abocados a los guardapolvos, a los uniformes de Policía, pero a partir de ese mes lo que se decidió a pedido de las autoridades fue hacer los elementos de bioseguridad, se hicieron las capacitaciones y ahí empezamos con barbijos primero, con camisolines, overoles y a partir de ahí las botitas, cofias, todos los elementos que son necesarios para toda la primera línea que son aquellos que reciben a los enfermos de coronavirus”, comenzó explicando.

Asimismo destacó que es importante que la provincia cuente con una empresa como esta para desarrollar los insumos que son tan necesarios en estos momentos. “En mayo del 2011 se puso en marcha al programa Fontex y a partir de ahí fue creciendo en cuanto a cantidad de personas que se fueron incorporando y en cuanto a cantidad de prendas de confección, cada una de esas prendas fueron necesitando diferentes tipos de capacitaciones, cuando en marzo nos agarra esta situación de pandemia ya teníamos alrededor de 750 personas que estaban en condiciones de tomar una pequeña capacitación y a partir de ahí empezar a confeccionar los camisolines, mamelucos”, dijo.

“Son 750 personas que están agrupadas en 50 cooperativas, el programa lo que hizo fue buscar cooperativas que conozcan de lo que era la confección, los fuimos capacitando y a partir de ahí se armaron 50 grupos asociativos en forma de cooperativas y las 750 personas en estas 50 cooperativas están distribuidas en 18 localidades que hoy están confeccionando, prácticamente estamos en todo el interior de la provincia”, valoró.

“El sistema de salud público de Formosa consumía 50 mil barbijos quirúrgicos por mes, a partir de esta pandemia hay que extremar los riesgos, hoy se hacen hasta 200 o 300 mil barbijos por mes”, expresó.

De la misma forma destacó la situación de que no haya ningún personal de salud contagiado y dijo que eso “tiene que ver con varias cosas, primero con la parte de prevención que se había hecho originalmente, también el tema de la cuarentena que pareciera que para algunos es un capricho, pero ha permitido evitar la circulación hoy, pero eso no quiere decir que estemos exentos de que aparezca un caso entre el personal, hay que extremar la situación y eso es parte de esta política sanitaria que Formosa está llevando adelante, que los médicos cuenten con todos los elementos de seguridad achica mucho más el margen de posibles contagios”.

También aseguró que gracias a que Fontex realiza la fabricación de los insumos de salud, el Estado ahorra dinero. “Nosotros fabricamos para todo el sistema, pero no abastecemos al 100% porque el consumo en esta situación de pandemia explotó y es más grande, nosotros tenemos una máquina automática que puede hacer 150 mil barbijos por mes que no es poco, es el doble de lo que se consumía normalmente pero incluso así no da abasto, la provincia tiene que comprar más, pero el componente importante que tiene el programa Fontex dentro del sistema público es muy fuerte porque estamos proveyendo estos elementos, pero también generamos fuentes de trabajo en toda la provincia, por ejemplo en Ingeniero Juárez tenemos 3 cooperativas, dos son 100% de originarios y trabajan normalmente como cualquier hijo de vecino, no pararon de trabajar nunca. Nosotros invertimos desde el marzo hasta agosto en comprar materia prima y pagando todo, 50 millones de pesos, si hubiésemos tenido que comprar estos elementos íbamos a gastar más, es un ahorro para la provincia”.

Seguidamente Cosenza señaló que “tenemos los barbijos que son sanitarios y son para el sistema público de salud y hacemos unos barbijos a los que denominamos barbijos sociales que incluso la Policía usa, que son los barbijos verdes que también usan los enfermos y que del lado de adentro tiene una tela que se llama TNT que es tela no tejida o SMS que es la misma tela que le ponemos con lo cual ese barbijo se puede usar hasta 30 días porque es lavable”.

En cuanto a si la empresa está lista para brindar asistencia con barbijos a todos los alumnos de la provincia, en el caso de que las clases vayan iniciando con regularidad en todos los sectores, aseguró que “cuando se lanzó la primera etapa del inicio presencial de clases ya entregamos 20 mil barbijos, la semana pasada entregamos 5 mil más para los chicos de nivel inicial y jardín de infantes, tuvimos que hacer una medida especial porque son chiquitos y ahora nos estamos preparando para una entrega de 10 mil, en los próximos días otros 10 mil porque evidentemente las clases van a comenzar en las zonas rurales”.

Además se refirió a la situación por la que atraviesa Clorinda con el aumento de casos por día y por la cual debieron aumentar el abastecimiento. “El ministro González informó que el Club Argentino del Norte brindó sus instalaciones para hacer un centro de contingencia, se está trabajando en eso, se han montado camas, llevado colchones, falta el montaje principal que va a tener refrigeración, separadores, muy parecido a lo que se instaló en el Cincuentenario”, comentó.

Destacó además que las sábanas, colchones y camas son producidas 100% en Formosa, “todo es producción local, las camas en su totalidad se produjeron en Palo Santo, en un consorcio, las sábanas y frazadas son hechas en Fontex, los colchones se hicieron en la empresa que hace el espumado, realiza el bloque, corte, viste el colchón y lo entrega, es una fábrica que pusimos en marcha hace 6 meses”.

“El sistema de salud de Formosa está fortificado por diferentes acciones que viene llevando adelante el gobierno, una de las cosas sin querer fue la puesta en marcha del Fontex en 2011 donde pudimos cambiar el rumbo en marzo, estamos fabricando nuestros propios insumos, no debemos olvidarnos de la planta de oxigeno medicinal que también es 100% privada, se puso en marcha en 2018 la construcción y se inauguró este año”, indicó.

Contó en ese sentido que “en marzo cambiamos un poco el rumbo, aflojamos en ciertos productos como el guardapolvo porque teníamos que abocarnos al tema de la pandemia que era más importante, además ya se había hecho la entrega de guardapolvos para el ciclo 2020 por lo cual estábamos tranquilos, pero también aceleramos la fabricación de los uniformes de la Policía que al igual que los médicos trabajan más que nunca, también estamos haciendo alrededor de mil informes cada 45 días, el Fontex entrega casi el 95% del uniforme policial, eso es impactante”.

Para finalizar se refirió a si tienen en mente ampliar la capacidad de Fontex. “Ahora permanentemente está capacitando gente, pero con esto de la cuarentena la capacitación implica estar encerrados en un lugar, por eso ahora no estamos haciendo capacitaciones, estamos trabajando con la gente que está, damos abasto pero siempre tenemos que pensar que el Fontex como el sector de la madera, es una industria, tiene un proceso entre comprar la tela, cortarla, armar los paquetes, llevar a las diferentes localidades, después mandamos de manera intermedia a alguien que haga el control de proceso para ver si está bien confeccionado, por ahora estamos trabajando de esta forma”, culminó.