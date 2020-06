Cosenza informó que muchas firmas ya cuentan con un depósito de descarga para las mercaderías

Compartir

El subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Horacio Cosenza, se refirió al protocolo que rige desde este lunes 29 para todas las empresas de transporte de alimentos y cargas en general que ingresen a la provincia, quienes deben contar obligatoriamente con un punto de descarga.

La medida tiene como objetivo evitar que camiones que vienen de provincias donde existe circulación de COVID-19 transiten por los barrios de la ciudad y por todas las localidades del interior, cliente por cliente.

En ese sentido, el funcionario provincial precisó que “en los últimos 15 días hemos hablado mucho con los distintos empresarios del transporte para solicitarles que cumplan con el protocolo” e indicó que “hay muchas firmas que ya empezaron a consolidarse con depósitos de descarga a través de socios o representantes que tienen en la ciudad”.

En tanto, a aquellos empresarios que todavía no contaban con un lugar, se les advirtió en esas charlas que deberán contar con un espacio donde bajar las mercaderías, ya que en caso contrario “será muy difícil que puedan seguir trabajando en Formosa”.

Además, recordó que la Municipalidad de la ciudad de Formosa a través de una ordenanza también obliga a los comerciantes a tener un depósito de descarga, y a partir de allí hacer la distribución.

Cabe señalar que únicamente se encuentra exceptuada de la medida el transporte de medicamentos, equipamientos e insumos médicos. “Ese tipo de rubro podrá seguir trabajando normalmente, entendiendo también que existen los protocolos de seguridad para hacer las descargar de estos elementos esenciales”, subrayó el funcionario.

Precios

Consultado respecto a si la medida podría tener como efecto una suba de precios, Horacio Cosenza admitió que principalmente en el sector de la carne se mencionó esa posibilidad, pero estimó que no habrá ningún tipo de aumento. “Hay que señalar que muchas firmas ya cuentan con sus proveedores, es decir, su espacio de frio, su cámara, con lo cual no debería existir ninguna suba en los precios”, advirtió específicamente sobre la situación de los frigoríficos que comercializan sus productos en la provincia.

En este punto, remarcó el trabajo realizando en las últimas dos semanas donde “la idea fue darle tiempo a aquellos empresarios del transporte que no contaban con un punto de descarga, para que se vayan ordenando”.