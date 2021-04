Cosenza negó que se dejó de lado al sector privado, “se priorizó la salud”

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el subsecretario de Desarrollo Económico local, Horacio Cosenza se refirió a la ayuda económica por parte de Nación que tendrán los sectores más “castigados” en este contexto de pandemia; asimismo negó que en Formosa el Estado haya dejado de lado a los privados, sino que se priorizó la inversión para fortalecer el sector sanitario provincial.

Primero, recordó que “hasta el 3 de mayo las empresas podrán inscribirse al Repro 2, que es un programa de recuperación productivo”, donde resaltó que “el pago va directamente al bolsillo del trabajador, beneficiando exclusivamente al sector más complejo que son los independientes”.

Seguidamente explicó que al sector gastronómico se le dará una mano más “grande” porque “es el que más afectado se encuentra. En Formosa tenemos más de 30 locales que hoy están atravesando por un mal momento”.

Asimismo, recordó que el Repro 2 se largó con el ultimo DNU del presidente donde se anunciaron las restricciones pensando que “las mismas iban a descomprimir la situación sanitaria que está atravesando el país, pero pareciera que la curva no desciende”.

Consultado si es que existe alguna propuesta local para atender al sector respondió: “hemos estado trabajando sobre la posibilidad de asistencia financiera, tanto el gobierno provincial, como el Banco Formosa, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con Rentas, energía eléctrica, etc; todo esto está en análisis porque está sujeto a decisiones que son presupuestarias”.

Por otro lado, Cosenza negó que no exista un diálogo con el sector privado. “Nosotros hemos hablado muchas veces con la FEHGRA, con gente de UTHGRA, con todas las Cámaras que están en Formosa, también con personas que están incorporadas en el grupo de Comerciantes Unidos, obviamente ellos presentan y plantean diferentes situaciones, y también solicitan ayuda económica o asistencia, hemos recibido sus propuestas y charlado al respecto”, aseveró.

Y continuó: “hemos hablado con todos los sectores, ojalá pudiéramos tener la herramienta para dar soluciones inmediatas, pero no lo podemos hacer porque debemos dar soluciones a todos por igual, sino sería injusto; y cuando evaluamos el universo de todos se hace un número que estamos tratando de ver cómo lo solucionamos”.

“En cada reunión les decía que no tenemos la maquinita; estamos viendo de qué manera seguimos, primero hay que terminar esta fase y ver qué realmente sucede”, asintió el mismo.

Resaltó en este sentido que “al sector privado hay que honrarlo porque genera trabajo, mano de obra” pero “estamos atravesando una situación económica muy difícil, el Estado por supuesto que busca la manera y las herramientas en el momento justo para tratar de poner al alcance del sector empresarial, pero esto no es fácil”.

Finalmente recordó que desde marzo del año pasado se viene haciendo una gran inversión publica en el sector sanitario ya que “el sistema público sanitario provincial estaba funcionando normalmente, pero si tenemos 200 o 300 personas por día que se van incorporando al sistema porque se van contagiando me parece que no aguantará; ahí fue donde como política pública se apuntó, es en beneficio de la comunidad entera”.

