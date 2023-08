Costa Ankenbrand: «Milei quiere inventar un país a su antojo y pasar por encima del Congreso y las leyes»

Ana Costa Ankenbrand, diputada provincial de la Unión Cívica Radical electa que asumirla en su cargo el próximo 10 de diciembre, estuvo en el piso de Expres en Radio donde, además de comunicar cómo se desempeñará en sus funciones se mostró preocupada por los planes de gobierno que ejecutaría Javier Milei en caso de llegar a la presidencia de Argentina. “Milei quiere inventar un país a su antojo y pasar por encima del Congreso y las leyes”, lanzó.

Primero, al comenzar la entrevista, Costa Ankenbrand señaló que cree que el voto de la gente en octubre será muy distinto al de las PASO. “Creo que en octubre (y de hecho se está mirando como una tendencia) la cuestión va a ser diferente porque se está evidenciando que Milei tiene un montón de ideas que las comunica muy bien por eso tiene gran captación de votos, pero son muy difíciles o más bien imposibles de llevarlas a la práctica porque lo que tiene él es que no garantiza la gobernabilidad democrática, porque no tiene participación de los tres poderes, quiere pasar por encima del Congreso, de la Constitución, del Poder Judicial, es decir, quiere inventar un país a su antojo y esto no funciona así”.

Seguidamente indicó que cuando alguien es Presidente hay un montón de reglas que debe cumplir. “Lo escuché hablar de los vouchers y se armó un debate interesante en torno a la educación pública, pero para poner en marcha ese plan tiene que modificar la Constitución, porque la educación en la Argentina está descentralizada, entonces desde Nación no puede manejar las partidas presupuestarias, descentralizar a los ciudadanos y pasar por encima de cada Ministerio de Educación de las provincias, porque las escuelas son provinciales, no son nacionales”, lanzó.

Consultada si cree que las promesas del líder de la Libertad Avanza son efectuadas sin conocer del tema respondió Costa: “creo que está convencido de que puede hacer lo que quiere porque es un dictador; representa una mirada que tiene un tinte fascista bastante importante donde un tipo dice que quiere ser presidente y pasa por encima todas las figuras del Estado para hacer lo que le da la gana”.

En este marco, la radical diferenció a Juntos por el Cambio con el partido de Milei, donde expuso que el sector que lleva a Patricia Bullrich como candidata a presidenta del país cuenta con una plataforma de gobierno para generar propuestas de consensos. “Hay un equipo que viene trabajando desde hace más de un año en generar propuestas de consenso entre los diferentes sectores de Juntos por el Cambio para generar la plataforma de gobierno”, dijo.

Y siguió: “en educación uno de los consensos es implementar y llevar a la práctica que haya salas de 4 y 5 años, porque el nivel inicial sabemos que es obligatorio en el sistema educativo, pero no se implementa”.

Por otro lado, en cuestiones de alfabetización señaló que en Argentina hay índices que están por el piso y que “esto tiene que cambiar”. “Se deben generar planes de alfabetización urgente, capacitar a los docentes con estrategias y metodología específica para alfabetizar y revertir esas cifras; llevar evidencia científica, la neurociencia tiene que entrar a las aulas, eso también está dentro de la plataforma educativa; de la misma forma, para secundaria queremos articular con el mundo del trabajo, sabemos que hay muchos chicos que no acceden a la universidad o a la escuela técnica, que necesitan salir del colegio y trabajar”, manifestó la misma.

“La solución no es que no haya un Estado, o que deje de estar presente, sino que sea eficiente, eso es lo que hoy no tenemos, porque no hay un Estado que controle, que haga un monitoreo, una evaluación, diagnóstico y proponga las políticas necesarias y sobre todas las cosas que tenga la decisión política de cambiar las cosas”, aseveró.

Diputada

Finalmente, y para cerrar la entrevista, se le preguntó a Costa Ankenbrand por la diputada que vamos a tener desde el 10 de diciembre. “Tengo una forma de ser donde las injusticias me sacan, no me voy a quedar callada, tengo una forma particular de forma de ser”, respondió.

“Voy a defender a los formoseños, para eso me involucré en política, para defenderlos y llevar a Formosa al futuro que se merece de producción, educación y calidad de vida para todos”, culminó diciendo.