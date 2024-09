Costa Ankenbrand y su proyecto contra las apuestas en línea de menores: “El juego en las infancias es otra cosa”

Ayer visitó Expres en Radio, la diputada provincial UCR Ana Costa Ankenbrand quien se refirió a su proyecto para contrarrestar las apuestas en línea de menores, hizo hincapié en que la Legislatura de Formosa debe tratar la cuestión e insistió en la necesidad de llamar a las cosas por su nombre ya que las apuesta no son “juegos”. “El juego en las infancias es otra cosa”, manifestó.

“Este es un tema que ya venimos conversando y tratando de poner en agenda desde hace bastante tiempo. También desde el Concejo Deliberante capitalino se ha presentado un proyecto para regular a nivel ciudad, pero entendemos que es una problemática que en el último tiempo ha escalado tristemente teniendo en cuenta las cifras que hemos visto y cómo impacta a los niños y adolescentes, además hemos tenido que lamentar muertes de jóvenes por casos de apuestas severas donde se han visto acorralados al no tener las herramientas tanto emocionales como cognitivas y tampoco económicas para ir cubriendo esa apuesta que se le va de las manos”, comenzó explicando la misma.

Seguidamente dijo que se trata de una problemática que no afecta solamente a la persona que está involucrada en las apuestas en línea sino también a todo su círculo familiar más cercano porque “al ser menores lógicamente esto impacta en las familias, es una problemática que hemos tratado en diferentes sectores donde incluso hemos recibido la alerta en el último encuentro de legisladores de la Defensoría del Niño como así también en el Plenario del Norte Grande con una Resolución para que las diferentes legislaturas provinciales promulguen en relación a esto y generan marcos de legislación en las provincias para que se pueda regular. Se debe apuntar fuertemente a campañas de concientización y prevención de lo que es apuestas en líneas”.

En este ámbito señaló la legisladora que como primera medida de comunicación es necesario dejar de decir “juego” ya que “la apuesta no es un juego”. “El juego en las infancias es otra cosa, claramente la apuesta en línea no es un juego”, dijo.

“Se ha liberado todo, lamentablemente eso es parte del problema. La pandemia con la sobreexposición que todos hemos tenido con las pantallas ha obligado a los niños a educarse en línea, a comunicarse, festejar cumpleaños en línea, entonces lógicamente también normalizan el consumo, es decir, la cantidad de horas frente a la play o los juegos en línea en red”, continuó explicando la radical.

Expuso asimismo que el proyecto contempla que los portales de apuestas en línea tengan una reglamentación fuerte, controlada y periódicamente chequeada de filtros que verdaderamente puedan comprobar de que esa persona que está realizando la apuesta no sea un menor de edad, a través de chequeos de seguridad con escaneo de rostro con dni, huella digital, es decir, un montón de cuestiones que tienen que ver con la validación de la identidad que “garanticen que no esté jugando un niño”.

La iniciativa presentada ante la Legislatura provincial “en principio prevé la prevención y la concientización en los establecimientos educativos a través de campañas con docentes, familiares, equipos interdisciplinarios para educar sobre los riesgos de las puestas en líneas”.

“La segunda parte del proyecto tiene que ver con los sitios de juegos, cómo se promociona esto, y diferentes prohibiciones en relación al tipo de publicidad, los horarios en los cuales se realiza la publicidad, el uso de personajes famosos que tienen alta influencia para los chicos, la contemplación del mensaje, es decir, si se va a hacer la publicidad la clarificación de que esto atenta contra la salud mental y que está prohibido el juego en menores”, continuó

“El casino tiene el filtro humano y físico que no permite que un menor ingrese, pero en un celular si mamá y papá están apostando y el chico está al lado también está participando pasivamente, entonces cómo regulamos esto: ahí es donde tenemos que concientizar a las familias que si los adultos participan de una apuesta no deben permitir que el chico esté mirando o acompañando”, cerró convencida Costa Ankenbrand.