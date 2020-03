Costanera: Ciclistas terminaron lesionados en «Argentino de Ruta»

Compartir

Este fin de semana se llevó adelante en la Costanera Vuelta Fermosa el Campeonato Argentino en Ruta, donde Formosa fue sede del encuentro por cuarta vez. Durante su desarrollo ocurrieron incidentes que involucraron a varios ciclistas, entre ellos a Moisés Durán, que terminaron con lesiones de diferentes consideraciones.

Juano Ríos, ciclistas destacados de la provincia, en comunicación con el Grupo de Medios TVO realizó fuertes críticas a la organización y al lugar en donde se corrió dejando en claro que «no se brindaron las condiciones de seguridad». «Formosa fue sede del campeonato Juvenil y de Menores, es decir, estamos hablando de chicos de base que están compitiendo desde hace un montón de tiempo, son personas que a pesar de su corta edad son veteranos en el deporte, es decir, no estamos hablando de inexpertos o de gente que recién se inicia, sino todo lo contrario ellos compiten a nivel nacional, en diferentes fechas y campeonatos», asintió para contextualizar respecto a los participantes del evento.

Seguidamente indicó que la Costanera no es adecuada para que se corra porque es un circuito «adaptado» e «inclusive tiene curvas a la derecha, en cualquier competencia si se presta atención se notara que el ciclista no tiene curvas a la derecha. Debería ser un lugar más ancho».

«Lo que ocurrió fue que la categoría superior, de más edad, de gente que está a punto de cruzar a la elite nacional, una categoría que se rueda arriba de los 40 kilómetros por horas en bicicleta, y en la situación de más velocidad donde se combate por los puestos llegan a tocar los 60-65 kilómetros por hora, a eso si le sumamos la cantidad de corredores (92) en las dimensiones de nuestra Costanera es realmente complicado», aseveró, agregando que la carrera empezó con 92 competidores y terminó con 21. «Hubo una gran cantidad de baja, inclusive en un momento se dudó si la carrera la paraban o la reiniciaban».

«Yo que soy conocido, que recorro el país con la bicicleta, conozco a un montón de gente quienes me hablaron y comentaron sobre las lesiones que sufrieron los ciclistas. Uno de los casos más grave fue donde el competidor resultó con politraumatismo y traumatismo de cráneo, inclusive lo tuvieron en observación hasta hoy, y el otro caso fue el de nuestro campeón Moisés Durán que era nuestra ficha para que Formosa se quede con el Argentino en Ruta, él terminó con rotura de muñeca», confió.

Consultado respecto a si estos hechos se registraron años anteriores en la Costanera respondió que «hasta que no suceden las fatalidades no nos damos por aludidos; si mal no recuerdo algo similar ya ocurrió hace unos años, fue en el aniversario de Formosa, donde había un montón de delegaciones, todo el mundo se quejó, pero gracias a Dios no ocurrió nada. La siguiente competencia fue en el mismo lugar, pero con menos gente porque era una carrera por invitación (la dirigencia sabía que debía reducir el número de competidores). Al ser un campeonato nacional es una carrera abierta donde no se puede saber de antemano la cantidad de gente que va a asistir, lo mejor que se puede hacer es armar una logística y obviamente tener en las condiciones normales para poder albergar a esa gran cantidad de corredores y evitar los riesgos; obviamente que pueden ocurrir accidentes, pero lo que pasó acá fue que no se tomaron las medidas necesarias para que no ocurran y ocurrió. Lo más lógico hubiese sido que trasladen la competencia a otro lugar».

«Si corremos una carrera de pista por ejemplo lo hacemos por serie y después se juntan las dos mejores para la final, acá se puede porque es un campeonato nacional de ruta, la ruta se corre y quien llega primero gana; entonces no podemos dividir el grupo, tenemos que poner las condiciones necesarias para que ese grupo tenga seguridad; lo que pasó acá fue que no se respetó eso», explicó Ríos.

Lanzó que tras el incidente el mismo circuito impidió que pudieran ingresar las ambulancias para poder asistir a los deportistas. «Fuera de competencia evaluamos la utilización de la Costanera como una pista de carreras, donde va a pasar un niño, un adulto, donde se mezclan una serie de cosas que conllevan a un peligro y que a la hora de que ocurra eso no hay forma de apaliar la situación porque no tenemos salida. Se entra y se sale por el mismo lugar, no hay otra alternativa. A la hora de armar un circuito también hay que tener en cuenta eso porque por más que se tenga ambulancias si no se puede salir del lugar será en vano».

El ciclista formoseño criticó que todo lo acontecido tiene que ver «con la idea que tiene la dirigencia de demostrar o de hacerlo más comercial al tema que en definitiva la seguridad de los ciclistas. Acá tenemos machismos lugares para hacerlo con las condiciones necesarias y tenemos una belleza natural increíble, es decir, se pueden buscar muchísimos lugares».

«Vino gente de Chubut, Catamarca, Río Negro, La Pampa, y la verdad que volverte a tu ciudad con raspaduras por todos lados, con algo roto, y con la sensación de que si estabas en un lugar en condiciones no te hubiera ocurrido es muy triste», confesó indignado.

Advertencia previa

Cuando se le preguntó si ya hubo advertencia previa de que el lugar no era adecuado respondió que «sin lugar a dudas». «En la Costanera ocurren conflictos a diario entre automovilistas, ciclistas, el peatón que va a caminar; en mi caso me chocó una motocicleta policial cuando yo estaba entrenando. El lugar te condiciona muchísimo».

«La pasión te lleva a adaptarte a algo que está mal. Nos dicen ‘esto es lo que hay y hay que correr’, entonces uno con la pasión que tiene ya que entrena todos los días, trabaja permanentemente, corre. Esta gente que se fue con lesiones también se llevó una bicicleta para reamar, para ver si a fin de año se puede empezar a soñar de nuevo. Es un trabajo de mucho tiempo, cuando no ocurre nada está todo bien, pero cuando si despertamos y vemos la cruda realidad», cerró.