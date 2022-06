Costillas rotas y una hemorragia interna: el brutal asesinato de un empresario argentino en España

Compartir

Un argentino se fue de vacaciones a España y lo asesinaron a golpes tras un asalto. Los ladrones escaparon del lugar sin dejar rastro. El hecho que investiga la Guardia Española de Granada ocurrió la noche del 17 de junio.

La víctima es Ricardo Capparelli, tenía 77 años y era un reconocido empresario de la construcción. El hombre estaba hospedado en un hotel del municipio de Nerja, en Málaga. Tras el ataque, fue derivado a un hospital local donde falleció dos días después.

De acuerdo a lo que determinó la autopsia, tenía 12 costillas fisuradas o fracturadas, hemitórax y una hemorragia interna por una lesión en el hígado.

Sus dos hijos, Facundo y Soledad, viajaron al lugar donde ocurrió el ataque para intentar dilucidar qué fue lo que pasó con su papá y están a la espera de las novedades del Juzgado de Instrucción N°6 de Granada.

“Lo asaltaron, le robaron algunas de las cosas que llevaba encima y lo golpearon. No nos quiso contar nada ni a mí ni a mi hermana, que estábamos en Argentina, pero luego empezó a sentirse mal. Estoy con trámites y solo ansío volver con él para despedirlo como se merece”, dijo Facundo en diálogo con La Capital.

Cómo fue el viaje de Capparelli

Ricardo partió rumbo a España el 14 de junio, el día de su cumpleaños. El viaje fue organizado por su hija, para que pueda disfrutar de una recorrida por la costa española, algo que soñaba hace tiempo y que había postergado.

La primera parada que tenía era en Málaga, donde llegó con el avión para encontrarse con una familia amiga. Al momento de recibirlo, le entregaron un auto que Soledad le había alquilado para que se movilizara durante las dos semanas que iba a estar en ese país.

Primero, se alojó en el hotel Only You de esa ciudad y, tras un par de días, se trasladó a Nerja, un lugar ubicado a poco más de 60 kilómetros de donde estaba. Una vez allí, se dirigió hasta el hotel Paraíso del Mar, donde tenía todo reservado. Esa misma noche del viernes 17 salió a cenar.

Lo que ocurrió durante la madrugada de ese viernes es un completo misterio. Pese a esto, hay algo que sí está claro: Ricardo fue asaltado, ya que le robaron su celular, una porta valores y su reloj.

Sin embargo, esto recién se lo pudo decir al conserje del hotel en la mañana siguiente, cuando logró levantarse para regresar al lugar en el que se estaba hospedando. Le contó que había estado dos horas inconsciente en el piso.

Más allá de los dolores, Capparelli se fue desde Nerja hasta Granada, un viaje de unos 95 kilómetros, ya que debía ir a un departamento. Cuando llegó, le contó a un vecino sobre lo que había pasado.

Finalmente, en la tarde del 18 de junio, el hombre se sumó a una excursión por la Alhambra, pero no pudo soportar más los dolores, que obligaron a la guía a llamar a la Cruz Roja para que luego lo trasladen al Hospital Clínico Universitario San Cecilio.

Debido a que no quería preocupar a sus hijos, minimizó lo que le había sucedido cuando le preguntaron qué ocurría y dijo que no era nada, que solamente se había caído a un pozo. Al día siguiente, Capparelli murió.

“Mi viejo siempre fue así, muy protector nuestro y no quiso que nos llegara la información de una golpiza hasta recuperarse”, sostuvo su hija Soledad.

“Cuando llegamos con mi hermano yo me ocupé de tratar de reconstruir lo que hizo mi papá esa noche, a dónde fue a cenar, por dónde estuvo. La policía de acá nos dice que está investigando, pero no hay ninguna novedad. Yo misma pedí cámaras de seguridad”, cerró.

