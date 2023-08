Costo de la canasta alimentaria y de la canasta básica total subieron 7,1% en julio

El costo de la canasta básica alimentaria (CBA) subió 7,1% en julio, por lo que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por $111.642 para no caer en la indigencia, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por su parte, el costo de la canasta básica total (CBT), que además de alimentos mide precio de la indumentaria, transporte y servicios, también marcó un incremento de 7,1% en julio, por lo que el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $248.962 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

Esta información surge luego de que el marte el Indec informara que la inflación de julio fue de 6,3%.

La división con mayor incidencia en en el IPC de julio fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento de 5,8%, en el que se destacaron las subas en los precios de Pan y cereales, así como de Carnes y derivados.

Los productos que más se incrementaron fueron la Papa (34,1%), Azúcar (17,1%), Yogurt firme (16,7%), Arroz blanco (12,4%), Leche entera en polvo (12%), Dulce de leche (10,8%) y el kilo de Lechuga (10,7%).

Frente a este contexto, el Gobierno alcanzó el lunes un nuevo acuerdo de precios que implica aumentos del 5% para los próximos tres meses, a cambio de mejoras fiscales para las empresas que adhieran a la iniciativa.

De esta forma, en los primeros siete meses del año la canasta alimentaria acumuló un aumentó 66,2%, mientras que la canasta básica total subió 63,2%, frente a una la inflación general de 60,2% en el mismo período.

En tanto, en los últimos doce meses, el costo de la CBA avanzó 125,7 % y la CBT 123,7 %, en tanto que en similar lapso la inflación fue de 113,4%.

En medio de este panorama, dos gremios, la Asociación Bancaria (AB), y el sindicato de Camioneros, pidieron la reapertura de las negociaciones paritarias, para evitar la pérdida del poder adquisitivo de sus afiliados.

La Bancaria, a través de una carta dirigida a la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, indicó que «es necesario adelantar la negociación salarial prevista”.

Por su parte, el secretario Gremial del sindicato de Choferes de Camiones, Marcelo Aparicio, en declaraciones a la prensa, advirtió “la preocupante situación de los trabajadores”, y explicó que los ingresos experimentaron «una notable disminución en relación con el costo de vida actual».

En el plano estadístico, el Indec tiene previsto informar el 27 de septiembre próximo la evolución del Índice de Pobreza e Indigencia del primer semestre de este año.

Durante el segundo semestre de 2022, última medición disponible del índice, el 39,2% de la población se encontraba por debajo de la línea de la pobreza, contra el 37,3% de igual período de 2021.

Entre las personas que se encontraban debajo de la línea de pobreza, el nivel de indigentes fue de 6,2% en el segundo semestre del año pasado, frente al 6,1% de igual período anterior.

Entre ambas mediciones, la actividad de la economía subió 5% en 2022, luego de haber crecido 10,1% en 2021, cuando recuperó parte de lo perdido en el 2020 a causa de las medidas de emergencia dispuestas por el Gobierno nacional para combatir la pandemia de Covid-19.

