Costos de construcción subieron 1,5% en agosto

Los costos para construir un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires subieron 1,5% en agosto frente a julio, según el Indicador CAMARCO. El valor para esa obra tipo – planta baja más 14 pisos – alcanzó los 17.187,6 puntos. El acumulado anual llegó a 11,9%.

El índice que mide materiales avanzó 1,8% en ese mes, hasta los 19.490,2 puntos, lo que exhibe una presión fuerte de los insumos en el costo total. El acumulado en ese grupo fue 10,8%.

El indicador de la mano de obra creció 0,7 % mensual, hasta los 13.812,6 puntos, con variación anual de 14,3 %. El acuerdo salarial UOCRA homologado en julio (DI-2025-1734-APN-DNRYRT#MCH) se incorpora en el cálculo.

El repaso mensual del indicador permite ver diferencias entre las series. Materiales lideró la suba frente al promedio sectorial. Mano de obra mostró incremento menor pero sostenido, favorecido por el ajuste salarial reciente.

El costo total reflejó esa combinación: insumos más caros y trabajo que absorbe parte del ajuste, aunque no con la misma intensidad de los materiales. Distintas empresas informantes coinciden en que la suba de insumos moldea presupuestos firmes para proyectos nuevos.

El Indicador CAMARCO aporta previsibilidad para proyectar costos. Constructores, desarrolladores y profesionales usan ese dato para presupuestar obra, definir precios de venta o alquiler, y para negociar contratos.

En julio el indicador total había registrado incremento mayor, según comparaciones preliminares, lo que sugiere que agosto moderó ese ritmo, pero sin revertir tendencia alcista anual. La estabilidad de insumos importados, las tarifas energéticas y las tasas de interés se anticipan como factores decisivos para lo que resta del año.