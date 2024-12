Coudet tendrá revancha en Europa: Alavés, de España, anunció su contratación

El nombre de Eduardo Coudet se escuchó por varios clubes argentinos en los últimos tiempos, pero el entrenador tenía una idea fija: una revancha en Europa. Y la consiguió: en una negociación relámpago -al menos desde los anuncios- el DT argentino se convirtió ayer en técnico de Alavés, de España, que busca un despegue cuanto antes en el campeonato local.

Coudet llega a Alavés luego de su paso por Inter, de Porto Alegre, a mediados de este año. Se lo había mencionado como posible sucesor de Miguel Ángel Russo en Rosario Central, pero el entrenador prefirió esperar otra oportunidad en el Viejo Continente. Algunos lo mencionaron en River, tras la salida de Martín Demichelis. Y otros aventuraron con que era el candidato ideal para Racing si las cosas no le salían a Gustavo Costas. Pero nada de eso sucedió.

El Deportivo Alavés ha alcanzado un acuerdo para la contratación de Eduardo Coudet como nuevo entrenador del primer equipo”, escribió el club vasco en un comunicado. Y agregó: “El técnico argentino, con casi 80 partidos de experiencia en LALIGA, firma con el conjunto babazorro hasta el final de la presente de la campaña, con opción de prolongar su vinculación una temporada más en función de objetivos”.

Alavés tiene en su plantel a los argentinos Nahuel Tenaglia, Luka Romero y Tomás Conechny. Coudet reemplazará al español Luis Garcia, que había logrado el ascenso en 2023 y llegó a pelear por puestos de clasificación a competencias internacionales. Sin embargo, el comienzo de la temporada no fue el mejor y la dirigencia optó por despedir al entrenador en un golpe de timón. Es más, en el mismo día del anuncio de la cesantía se comunicó la nueva contratación.

Chacho Coudet asumirá en las próximas horas y se presentaría este mismo jueves, por la Copa del Rey, ante Deportiva Minera. Claro que los compromisos más pesados llegarán por la Liga local, en la que Alavés intentará sumar muchos puntos para salir de la zona de riesgo de descenso.

Su primer partido por la Liga será ante el Osasuna. En su paso anterior por Celta, Coudet dirigió 84 encuentros, con 31 triunfos, 19 empates y 34 derrotas. Cuando asumió en el conjunto de Vigo, 2020, cayó en el debut por 4-2 ante el Sevilla. Luego encadenó varios triunfos y terminó en la octava ubicación, muy cerca de puestos de Europa League.

Coudet suma otro club en su carrera como director técnico. Antes de aterrizar en la liga española por primera vez estuvo al frente de Rosario Central, Tijuana (México) y Racing, con el que ganó la Superliga Argentina y el Trofeo de Campeones.

El entrenador argentino estará acompañado por Patricio Graff y Carlos Miguel Fernández como entrenadores asistentes y por Octavio Manera y Guido Cretari como preparadores físicos.

La carrera de Coudet entró en una zona de altibajos, sobre todo, luego de su paso por Brasil, donde no consiguió los resultados esperados y tuvo varios encontronazos con la prensa e hinchas de Inter.

Luego de15 fechas, Alavés está a un punto del descenso, con apenas 14 puntos y una victoria en los últimos nueve partidos. La misión no será nada sencilla para Coudet.